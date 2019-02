Petroquímica incierta frena la visión de industrialización







El País.- El 2016 tras el lanzamiento de una licitación que posteriormente resultó fallida, surgió en Tarija una corriente que hablaba de industrializar la producción de lo que sería la Planta de Propileno y Polipropileno. Esto impulsó la idea de crear en torno al proyecto, un parque industrial que dé inicio a la era de la producción petroquímica, sin embargo al no haber novedades respecto a la construcción, de a poco estos planes van quedando en el olvido.



El proyecto sería emplazado en Yacuiba y tenía como fecha de inicio de operaciones el año 2018. La anulación de la adjudicación al consorcio conformado por la italiana Tecnimont y la española Técnicas Reunidas (TR), derivó en un cuestionamiento sobre la veracidad del proyecto que a decir del Gobierno fue suspendido y no cancelado. De hecho en su última visita a la Región Autónoma del Gran Chaco tarijeño, el presidente Evo Morales, indicó que retomaría el proyecto, sin dar detalles sobre cuándo o cómo.



Sobre el tema, la presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Nery Zurita, manifestó que además de la repercusión que generó en los medios el hecho de que el mismo Presidente haya afirmado que se retomará el proyecto, al momento no se cuenta con nada oficial que dé certidumbre, o que indique que realmente la Petroquímica será una realidad. Por ello, la dirigente explicó que no se tienen proyectos complementarios, “porque del dicho al hecho, hay mucho trecho”, y más bien pareciera que este es un plan de un futuro todavía lejano.



“En el Chaco hay aún quienes creen que la Petroquímica será una realidad, pero una mayoría no lo cree así. Se ha hablado que este ha sido un anuncio al calor de la contienda electoral, pero como Comité Cívico mandamos una nota a Yacimientos y la respuesta es que por los problemas administrativos que fueron detectados en el proceso de licitación, todo se suspendía, y al haber temas legales de por medio no se podía apurar, por tanto no se conocía hasta cuando se iba a suspender”, aseveró Zurita.



Para el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Álvaro Ruiz, el proyecto no solo será beneficioso para el desarrollo del departamento sino para todo el país y remarcó que el mismo tiene que ir acompañado de un parque industrial, de empresas estratégicas que mediante los productos derivados de la Petroquímica permitan lograr un impacto económico general.



“Al proyecto hay que consolidarlo, es una de las prioridades del departamento y del país, tal como se ha iniciado el Mutún recientemente, este será un impulso para el desarrollo. Hay que empezar a programar también cuales son las empresas más estratégicas que van a provechar los insumos y productos que genere la Petroquímica. Se debe estar proyectando en el Chaco un parque industrial, una alianza entre autoridades del Chaco y de Tarija con los empresarios, y si no hay condiciones recién abrirse para empresarios nacionales e internacionales”, dijo Ruiz.



Por su parte, el asambleísta de la Comisión de Hidrocarburos y Energía de la Asamblea Legislativa de Tarija, César Mentasti, opinó que incluso se tiene una ley que establece que se tengan sociedades en el sector y se incentive a la industrialización; sin embargo, aclaró esto no procede aún tomando en cuenta que el proyecto ha sido eliminado del plan de inversiones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y tampoco se tiene un estudio sobre el plan de factibilidad que garantice los mercados.



“Promesa electoral” con proyecto de la Petroquímica



El diputado del PDC, Édgar Rendón, aseguró que la Petroquímica “no va” porque es una promesa que se activa solo en campaña electoral y no cuenta con las condiciones de suministro y mercado, menos con un plan de subindustrias que le den valor agregado.

Para el presidente de la FAM, Álvaro Ruiz, la oposición siempre tratará de desacreditar los emprendimientos más grandes del presidente Evo Morales, y subrayó ha puesto estos temas en agenda como ningún otro presidente del pasado.