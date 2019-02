Recobra fuerza pedido de respeto al 21F







04/02/2019 - 06:36:57

El Día.- La diputada Jimena Costa manifestó que independientemente el pronunciamiento de senadores de Estados Unidos sobre la repostulación de Evo Morales, el Gobierno debe respetar el referéndum del 21 de febrero de 2016 en el que se rechazó la cuarta repostulación del mandatario.



"Es importante que la comunidad empiece a manifestarse, pero el tema de fondo es cómo se manifiesta el pueblo boliviano y aun así no escucha el Gobierno. Van a declarar que es una intromisión, no es lo que digan tres senadores de Estados Unidos, el tema de fondo es que el pueblo se ha manifestado el 21F", declaró la legisladora a radio Panamericana.



En la misma línea, el nuevo presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, expresó que ante todo está la defensa de la democracia y el respeto de la Constitución Política del Estado, los mismos que estarían avasallados, mientras el gobierno de Evo Morales persista en su postura de la reelección.



Suma de voces. Los senadores de Estados Unidos, Ted Cruz, Bob Menéndez y Dick Durbin, presentaron una resolución legislativa que pide al presidente, Evo Morales, respetar la Constitución Política del Estado (CPE) y no presentarse a las elecciones generales de octubre próximo.



Cruz consideró que Bolivia se está encaminando en una dirección peligrosa similar a regímenes ilegales como lo que se registra en Venezuela, a la cabeza de Nicolás Maduro, quien es desconocido por una gran parte de la comunidad internacional en medio de una persistente crisis política y económica en su país.



Entonces "es importante que todas las partes respeten la Constitución boliviana, que incluye (claramente los) límites de mandatos" de las autoridades, afirmó Cruz.



Réplica del MAS. El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, rechazó estos criterios, considera que es una grave intromisión en asuntos internos de Bolivia. "Censuramos y condenamos este tipo de declaraciones de franca intromisión a la voluntad y soberanía del pueblo boliviano", manifestó.



Dijo que pedirán al Ministerio de Relaciones Exteriores que se pronuncie en torno al tema, "porque no podemos permitir un atentado a la soberanía de los pueblos, pedir con la misma altura y con el absoluto énfasis y que estos senadores respeten la voluntad del pueblo", señaló.