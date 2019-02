Judiciales recibirán sólo Bs 17 millones desde el Notariado







04/02/2019 - 06:34:06

Correo del Sur.- El Órgano Judicial ya no percibirá Bs 32 millones del Notariado Plurinacional sino sólo 17 millones, al menos este año, por la modificación de la Ley que establecía ese monto por un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Órgano Judicial.



El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, confirmó esta reducción debido a que el Notariado estaría recaudando menos por lo que la transferencia de recursos este año será también reducida.



Explicó que la ley que establecía un monto de Bs 32 millones fue modificada y ahora está vigente una nueva norma que establece la variabilidad de los montos de transferencia de recursos anuales que estará sujeto a las recaudaciones que tenga el Notariado, lo cual implica un ingreso menor para el Órgano Judicial.



“No hay un monto fijo, bajan los ingresos del Notariado, la consecuencia es que bajan los recursos de la transferencia, suben los recursos del Notariado suben también las transferencias, está en ese orden de variabilidad”, aclaró.



En los últimos tres años, el Notariado desembolsó Bs 32 millones, aunque con algunas demoras; desde este año, ese monto se reducirá a bs 17 millones, señaló el titular de la Dirección General Administrativa Financiera (DGAF) del Órgano Judicial, Roger Palacios.



“Todo está consensuado y cerrado, ya no serán 32 millones porque (en el Notariado) demostraron financiera y presupuestariamente que del total de recaudaciones tienen que traspasar un porcentaje al Ministerio de Justicia, y para pagar sueldos y salarios para su funcionamiento no les alcanzaría ni para ellos si se transfiere como establecía la ley y se llegó a un buen acuerdo”, informó Palacios.



El justificativo es que el Notariado requiere de más recursos para subsistir y la imposibilidad técnica de hacerlo hizo que solicitara la modificación de la normativa para reducir el monto inicial de Bs 32 millones establecido por Ley, recalcó.



Por la implementación de la gratuidad de la justicia, el Órgano Judicial dejó de percibir al menos Bs 90 millones anuales en los últimos tres años.