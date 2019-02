Nicolás Maduro, ante el ultimátum de la UE: No voy a dar mi brazo a torcer por cobardía





03/02/2019 - 21:02:44

Infobae.- Horas antes de vencer el plazo otorgado por la Unión Europea para llamar a elecciones libres y transparentes, el dictador Nicolás Maduro reiteró que no convocará a comicios presidenciales. "No aceptamos ultimátums de nadie", advirtió.



"No nos hemos planteado aceptar ultimátums a nadie (…) Yo estoy tranquilo con mi consciencia. He cumplido con la Constitución", indicó el mandatario chavista, durante una entrevista con el periodista español Jordi Évole para el programa "Salvados".



Y agregó: "No voy a dar el brazo a torcer por cobardía frente a las presiones del imperio estadounidense".



El dictador aseguró que "Venezuela se planta con su Constitución".



España, Francia y otros cuatro países de la Unión Europea le dieron a Maduro un ultimátum que vence este domingo a la medianoche para que convoque elecciones, so pena de reconocer a Juan Guaidó, quien ya cuenta con el respaldo de Estados Unidos y varios países de América Latina, como presidente interino de Venezuela.



"El pueblo se está armando ya"



Consultado sobre la posibilidad de que se desate una guerra civil en Venezuela, Maduro consideró: "Nadie podría hoy decir, con certeza, una respuesta para esa pregunta".



Una vez más, apuntó contra Estados Unidos: "Todo depende del nivel de locura y de agresividad del imperio del norte y de sus aliados de occidente. No depende de nosotros, nosotros sencillamente vivimos en nuestro país".



Asimismo, pidió que ningún país intervenga en los asuntos internos de Venezuela, y advirtió: "Nos preparamos para defender a nuestro país (…) El pueblo se está armando ya".



"No vamos a entregar Venezuela", apuntó.



Mensaje a Donald Trump



"¡Para Donald Trump! ¡Para ahí! Estás cometiendo errores que te van a manchar de sangre las manos. Y vas a salir a la presidencia manchado en sangre… ¡Para!", manifestó el dictador chavista, en un mensaje directo al presidente de Estados Unidos.

Maduro acusó a Trump de querer "repetir un Vietnam" y de pretender volver a un siglo XX "de golpes de estado militares, de gobierno títeres, subordinados a sus mandos".