Morales asegura un trabajo unido desde la Celac, Mercosur y ALBA para garantizar la paz en Venezuela







03/02/2019 - 20:48:53

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales aseguró el domingo un trabajo en unidad entre los países de América Latina desde la Celac, Mercosur y ALBA para garantizar la paz en Venezuela, lejos de la intervención de Estados Unidos cuyos intereses son económicos y geopolíticos.



"#AméricaLatina es una región de países independientes, soberanos y solidarios entre sí. Todos unidos desde la #CELAC, #MERCOSUR y #ALBA, vamos a trabajar por garantizar la paz en #Venezuela. No necesitamos la intervención del imperio que tiene intereses económicos y geopolíticos", escribió en su cuenta en Twitter.



Morales manifestó que a Estados Unidos le conviene la guerra y tras intervenir Medio Oriente ahora apunta a Sudamérica; sin embargo, señaló que los pueblos unidos no lo permitirán.



"Al retirarse del tratado para eliminar misiles nucleares y convencionales, #EEUU atenta contra la paz mundial y reinicia la carrera armamentista. Al imperio le conviene la guerra; ya intervino #MedioOriente, ahora apunta a #Sudamérica. Nuestros pueblos unidos no lo permitirán", señaló en otro tuit.



Según medios de prensa, el autoproclamado mandatario interino de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, anunciará la fecha de llegada de ayuda humanitaria al país, desafiando al presidente Nicolás Maduro, que considera esa iniciativa la puerta a una intervención militar de Estados Unidos.



A petición de Guaidó, Estados Unidos ya está "movilizando y transportando ayuda humanitaria" para Venezuela, según anunció la noche del sábado en Twitter el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, citado por medios internacionales.