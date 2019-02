Donald Trump no descarta la opción militar para Venezuela





03/02/2019 - 15:22:12

VOA.- La opción de una posible intervención militar estadounidense en Venezuela está sobre la mesa, afirmó el presidente de EE.UU. Donald Trump este domingo en una entrevista para CBSNews.



Al ser interrogado sobre la posibilidad de enviar soldados estadounidenses a Venezuela, el mandatario aseguró que: "No quiero decir eso. Pero ciertamente es algo que está ... es una opción".



En la entrevista, reveló que el presidente en disputa Nicolás Maduro había pedido una reunión con él, pero que la rechazó porque "estamos muy lejos en el proceso", afirmó.



Explicó que dijo "no" en el momento porque "tantas cosas realmente horrible han estado ocurriendo en Venezuela cuando miras al país. Ese era el país más rico de todos en esa parte del mundo", indicó.



"Creo que el proceso se está desarrollando. Muy, muy grandes, tremendas protestas", agregó Trump.



Este sábado 2 de febrero la oposición volvió a salir a las calles pidiendo por la ayuda humanitaria y en respaldo al presidente interino Juan Guaidó. El oficialismo también movilizó a sus simpatizantes.



"Tienes a un joven y energético caballero pero tienes otras personas dentro del mismo grupo que ha sido muy muy - si hablamos sobre democracia - es realmente democracia en acción", afirmó Trump durante la entrevista.



Esta semana, el vicepresidente Mike Pence estuvo en Miami, Florida, para un encuentro con la comunidad venezolana, donde aseguró que "no es hora del diálogo, es hora de acción" y reafirmó que "todas las opciones están sobre la mesa".



La entrevista de Trump a CBSNews saldrá al aire junto antes de la 53ª edición del Super Bowl.