Tuto: Nota del Washington Post influyó en Senado







03/02/2019 - 09:11:39

Página siete.- El expresidente y opositor Jorge Quiroga Ramirez informó que el artículo del Washington Post El cinismo de la reelección de Evo Morales en Bolivia influyó en la comisión bipartidista de senadores de Estados Unidos en pedir al Presidente limitar su mandato.



“Evo Morales anda en Cuba y Venezuela. Senadores de EEUU señalan que reelección NO es un DDHH. Aquí el artículo (...) que abrió los ojos a congresistas sobre Bolivia Dijo No. Se va Maduro, Evo, has maletas porque NO serás candidato”, escribió Quiroga en su cuenta de Twitter.



El artículo describe la situación del país con una serie “estándar” de medidas autoritarias de izquierda. “Amontonar a los tribunales con compinches, ignorar los cheques y balances, presidir sobre la corrupción generalizada, descarada, etc.”.



Luego recuerda el resultado del 21F que le negó la posibilidad de reelección a Morales y que recurrió al Tribunal Constitucional para habilitarse. “Es difícil exagerar el cinismo del argumento de Morales. (...) En un pasaje especialmente atroz, Morales citó los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Leopoldo López, el preso político de alto perfil de Venezuela, en apoyo de su intento de convertirse en un dictador al estilo venezolano”, detalla el artículo.



La publicación sostiene que Evo Morales no escatimará esfuerzos para movilizar recursos estatales en apoyo de su oferta electoral. “Ello le otorgará una enorme ventaja frente a sus adversarios”, afirma.



