Añez y Ribera dan la primera alegría a Oriente







03/02/2019 - 08:39:04

El deber.- Sobre la hora y con el último suspiro, el conjunto de Oriente Petrolero, logró revertir un marcador adverso y venció por 2-1 a The Strongest. Alexis Ribera (72’) y Carlos Añez (89’), anotaron para el primer triunfo del refinero en el Apertura, en lance que cumplió por la cuarta fecha en el estadio Tahuichi Aguilera.



El Tigre salió convencido que podía dominar el partido y con esa actitud, controló las acciones. Por momentos, Oriente fue dubitativo, pero supo darle lucha a los atigrados, pese a la expulsión de José Alfredo Castillo, en el minuto 35’ por reclamar al árbitro Jordán.



La primera jugada de peligro se generó a los 8’. El panameño Rolando Blackburn quiso sorprender de larga distancia al portero Romel Quiñonez. Los verdolagas, tampoco se quedaron atrás, apareció el experimentado Castillo quien con un buen amague dejó a dos rivales en el piso pero Daniel Vaca estuvo atento para retener el balón.



La presión de ganar, hizo que Oriente cometa varios errores, pero en una jugada rápida, sorprendió a todos Rudy Cardozo con soberbio remate de larga distancia que colgó a Quiñonez e infló las redes el equipo cruceño (28’).



El tanto cayó como balde de agua fría a los jugadores de Oriente quienes quedaron aturdidos y no supieron reaccionar del golpe. El Tigre tampoco aprovechó este error y se dedicó a defender el resultado parcial. Con este marcador terminó el primer tiempo.



En el complemento, Oriente salió más confiado y con más garra que su rival. Los dirigidos por Mauricio Soria, consiguieron abrir la defensa atigrada a base de buenos toques. The Strongest por su parte quiso cerrar el partido y le cedió la iniciativa a los verdolagas.



El ingreso de Ribera le dio otra tónica a Oriente y a los dos minutos, logró el empate con un remate, que empalmó bien el balón, para fusilar la resistencia de Daniel Vaca (72’).



A partir de este momento, era superior Oriente, con más fuerza que habilidad. El local siguió apretando y a los 88’, Añez definió el segundo con remate bajo ante la salida de Vaca. 2-1 y festejo en las gradas del Tahuichi.



Oriente sumó tres unidades valiosas a costa del equipo paceño que salió cabizbajo del escenario deportivo.