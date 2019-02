Mesa se impone a Evo por 12 puntos en un eventual balotaje







03/02/2019 - 08:28:40

Página siete.- En un eventual balotaje, el exmandatario Carlos Mesa ganaría la silla presidencial al obtener el 49% de los votos frente a 37% que obtendría el actual presidente Evo Morales, según la encuesta que realizó en enero Mercados y Muestras para Página Siete.



La encuestadora hizo la siguiente pregunta: “En caso de una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa, ¿por quién votaría usted?”. La respuesta de la mayoría se fue a favor de Mesa.



Asimismo, el 11% de los electores no tiene un candidato favorito, por lo que optaría por votar por ninguno de los dos; el 4% no supo responder.



El trabajo de campo de Mercados y Muestras se realizó el viernes 18, sábado 19, domingo 20, lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de enero de 2019. La población objetivo fueron 1.478 personas mayores de 18 años que radican en Bolivia. Estas personas fueron encuestadas en sus hogares.



El resultado que favorece a Mesa en la encuesta de enero sigue la tendencia de un mes anterior. En diciembre, la brecha entre el expresidente y Morales era más amplia, pues el primero obtendría el 52% de los votos, mientras que el segundo sumaría el 33%, una diferencia de 19 puntos.



El porcentaje de quienes votarían por ninguno y quienes no respondieron la pregunta es el mismo en ambas encuestas.



La Ley de Régimen Electoral establece que se proclamará Presidente a quien obtenga el 50%, o un mínimo del 40%, con una diferencia de al menos 10% respecto del segundo más votado. Si no ocurre ninguna de esas dos posibilidades, se realizará una segunda vuelta entre las dos candidaturas más apoyadas.



Ya en la encuesta publicada en octubre del año pasado, Carlos Mesa se impuso a Evo Morales en intención de voto de una posible segunda vuelta. En esa ocasión, se concluyó que solo o en alianza con otros líderes políticos, el historiador y periodista lograría forzar una segunda vuelta con el Evo Morales y la ganaría.



En desconocimiento del voto del referendo del 21 de febrero de 2016, Evo Morales fue habilitado, por el Tribunal Constitucional Plurinacional afín al Gobierno, para ir a una nueva reelección junto con el vicepresidente, Álvaro García Linera, bajo el argumento de que el ser reelegido constituye “un derecho humano”.



Mesa lanzó su candidatura el 6 de octubre de 2018. El 17 de ese mes suscribió alianzas con 55 plataformas ciudadanas, de seis departamentos. “Fue un momento trascendente porque expresa con firmeza la voluntad democrática ciudadana”, tuiteó aquella vez.



Morales gana a Óscar Ortiz en segunda vuelta





“En caso de una segunda vuelta entre Evo Morales y Óscar Ortiz, ¿por quién votaría usted?”, fue la pregunta que hizo Mercados y Muestras a los encuestados. El resultado es el siguiente: El Presidente ganaría al candidato por Demócratas por seis puntos; el primero obtendría 38% de los votos y el segundo llegaría al 32%.



En la encuesta de diciembre, existe la misma ventaja del Primer Mandatario frente a Ortiz. Morales obtendría un 37% de aceptación de los electores y el candidato opositor, un 31%, la diferencia con el resultado de la encuesta de enero es la misma.



No obstante, en esta pregunta el porcentaje de los ciudadanos que no tienen un candidato favorito para la segunda vuelta crece, respecto al eventual balotaje entre Morales y Carlos Mesa.



Los electores no votarían ni por el Presidente ni por Ortiz en un 24%, el 5% no respondió.



El Movimiento Demócrata Social (MDS) presentó en noviembre de 2018 a los senadores Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez como sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia.



Punto de vista



Erika Brockmann psicóloga y analista política



“Me preocupan los indecisos”



Esa es la tendencia de una eventual segunda vuelta también de las últimas encuestas, en las que relativamente Evo Morales está entre el 30 y 35% en la primera vuelta y Carlos Mesa oscila en el margen de un empate. Es una tendencia regular. Pero me preocupa la situación de los indecisos, hay que leer qué está pasando en ese segmento; se ha incrementado el porcentaje, se incrementó la falta de confianza en la política.



Este hecho puede ser altamente predecible a la hora de votar. Este segmento de votos puede hacer la diferencia en la primera vuelta.



Lo interesante es que de ese segmento que no sabe por quién va a votar, una gran mayoría considera que es ilegal la postulación de Evo Morales, por lo tanto, ya tiene una predisposición negativa hacia su candidatura, con lo cual es altamente probable que en la segunda vuelta esta población se alíe a favor de Carlos Mesa.



Sin embargo, es importante reconocer que la política del silencio que ha tenido Carlos Mesa este último tiempo le cobre la factura. La gente necesita escuchar alternativas respecto a lo que está pasando en el país, respecto a la vida cotidiana, a los hechos cotidianos, a los problemas de la gente y avizorar soluciones eventuales de alternativa de gobierno.



El otro elemento de la segunda vuelta que puede contribuir a una modificación de esta tendencia es cuán efectivo puede ser el curso de instalación del miedo a la ingobernabilidad y de la promesa de estabilidad económica, social y política que quiere internar Evo Morales. La tendencia de intención de voto se puede mantener como una segunda vuelta.

El expresidente Carlos Mesa y el mandatario Evo Morales.

