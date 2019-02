Oficialismo pide a EEUU no intervenir en Bolivia





03/02/2019 - 08:26:52

Correo del sur.- El senador demócrata, Dick Durbin consideró que La Paz debe respetar el mandato presidencial y "romper con el desacreditado modelo de líder vitalicio visto sólo en los pocos estados fallidos de la región".



La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra pidió ayer la no intervención en las decisiones de los bolivianos a un grupo de senadores de Estados Unidos que se pronunciaron contra la reelección del presidente Evo Morales.



"Exigimos el respeto a nuestras decisiones que nosotros podamos decidir en un proceso electoral", aseguró Salvatierra en una rueda de prensa en La Paz.



La legisladora del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) señaló que los destinos de los Estados "los definen sus pueblos" y no sobre la base de la "injerencia" o el "intervencionismo".



"Exigimos que Estados Unidos no intervenga en los asuntos que definimos nosotros como bolivianos", recalcó la legisladora.



Un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos presentó el viernes una resolución legislativa que reclama a Morales que respete los límites de los mandatos presidenciales y no se presente a los comicios de su país en octubre próximo.



La resolución, liderada por el legislador demócrata Bob Menéndez, pidió a las democracias latinoamericanas, incluyendo Bolivia, que respeten "las pacíficas transferencias regulares de poder a través de elecciones".



Al respecto, Salvatierra manifestó que su respuesta es "de senador a senador" y no una posición institucional al considerar que la postura de los legisladores, entre los que figuran el republicano Ted Cruz y el demócrata Dick Durbin, no ha sido un "posicionamiento oficial" del Gobierno estadounidense.



El viernes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ya se había referido al tema al calificar de "desafortunada" la posición de los legisladores estadounidenses y los instó a "no intervenir en asuntos internos del país" y que en su lugar "se dediquen a resolver sus problemas relacionados con el consumo de drogas y la violencia generada por el uso de armas".



"Esta declaración desafortunada de estos parlamentarios republicanos de la derecha radical extrema, dice que nosotros deberíamos poner algunos límites a Evo Morales, lo que ellos deben limitar primero es su boca, el derecho internacional público les manda a respetar la autodeterminación de los pueblos, y este no es su patio trasero. Esos dos desafortunados neofascistas deberían callar su boca y más bien resolver los problemas de su país, ojalá le pongan límites al consumo de drogas, a la violencia y al uso de las armas", declaró Romero.



El Ministro de Gobierno agregó que el pedido de los legisladores norteamericanos está cargado de un "profundo racismo" y aseguró que los políticos norteamericanos "desconocen" que en Bolivia hay un pueblo "digno y por naturaleza antimperialista".