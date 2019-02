Juan Guaidó pide al ejército que se pronuncie contra Maduro







Voa.- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pidió el sábado durante su discurso en el marco de la marcha a nivel mundial que convocó la oposición, que el ejército venezolano se pronuncie contra el presidente en disputa, Nicolás Maduro y se sume "al rescate de la democracia en Venezuela".



Acompañado por miles de seguidores, Guaidó también anunció que el domingo estaría anunciando cuándo recibiría la ayuda humanitaria "para atender en la primera etapa a los más vulnerables" y exigió a las fuerzas armadas que permitan la apertura del corredor humanitario".



Guaidó informó que se conformó una “coalición de ayuda humanitaria” con centros de acopio en Cúcuta (Colombia), Brasil y en un país del Caribe sin dar mayores detalles.



La Asamblea Nacional a través de su cuenta de Twitter respaldó el anuncio.



El gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado en reiteradas oportunidades el ingreso de algún tipo de ayuda humanitaria porque considera que eso sería parte de una intervención extranjera, especialmente desde Estados Unidos, país que anunció la semana pasada 20 millones de dólares en ayuda para el pueblo venezolano.







El senador estadounidense, Marco Rubio, se sumó el sábado al pedido de Juan Guaidó y exhortó a los militares venezolanos al decir que "ha llegado el momento que escriban sus nombres en las páginas de la historia de Venezuela".



​Por su parte, Nicolás Maduro, que participaba también de un acto público, el sábado en Caracas, aprovechó para proponer adelantar las elecciones parlamentarias en Venezuela mas no hizo referencia a convocar nuevos comicios presidenciales como exige la oposición y la comunidad internacional.



Miles salieron a exigir libertad y democracia en Venezuela y el mundo



Con el respaldo de la comunidad internacional, los venezolanos salieron este sábado a las calles para mostrar el respaldo al presidente encargado Juan Guaidó y para protestar contra el presidente en disputa, Nicolás Maduro.



A través de su cuenta en Twitter, Guaidó hizo un llamado a nivel mundial para "reencontrarnos en las calles".



​Un día antes, Guaidó hizo también un llamado a todos los venezolanos en el mundo para que se unan a la manifestación porque "un venezolano es un venezolano con plenos derechos esté donde esté y también pueden ejercer sus derechos por la libertad en Venezuela".



Las protestas en cada ciudad del mundo buscan lograr el "cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres", señaló Guaidó.



Cientos de venezolanos se concentraron también en el centro de Barcelona, España, para expresar su apoyo a Juan Guaidó, y se prevé que ocurra lo mismo en diferentes partes del mundo.



Según el Instituto Nacional de Estadística español, el número de venezolanos residentes en España saltó de 165.000 en 2015 a 255.000 el año pasado.



Del mismo modo, Guaidó señaló que la manifestación serviría para expresar su agradecimiento a los países que ya lo han reconocido como jefe de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, como Argentina, Canadá, Perú, Reino Unido, y a los países que todavía no lo han hecho, como México y Uruguay, para que vean que "nuestro proceso es democrático, constitucional y busca el bienestar de nuestra gente".



Guaidó también pidió a la comunidad internacional "ayuda" con la emergencia humanitaria en su país.



Las movilizaciones están destinadas a mantener la presión después de que Washington reconociese a Guaidó como presidente legítimo y emitiese sanciones que probablemente debiliten aún más a la potencia petrolera de la OPEP.



Los que apoyan a Maduro



El sábado, Maduro también celebró un mitin para conmemorar el vigésimo aniversario de la primera toma de posesión del presidente socialista Hugo Chávez en 1999.



También desde temprano, miles de empleados públicos y seguidores del gobierno, vestidos con las características camisetas rojas, se concentraron en la céntrica avenida Bolívar de Caracas. Muchos de ellos estaban acompañados de pancartas con fotos de Maduro y del fallecido Hugo Chávez.



"Están vendiendo a la patria", dijo a la Voz de América, José Marcano, un extrabajador de PDVSA y simpatizante del régimen de Maduro.

EE.UU. apoya a Guaidó



Washington impuso amplias sanciones a la petrolera estatal PDVSA en el desafío financiero más difícil hasta ahora para Maduro, ya que el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, busca abiertamente que abandone el poder.



El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, dijo en un mitin en Florida el viernes que el tiempo para el diálogo había terminado y que todas las opciones estaban sobre la mesa.



Venezuela sufre de hiperinflación, escasez de productos y una migración masiva de ciudadanos a países latinoamericanos vecinos, una situación que probablemente empeorará a corto plazo con las nuevas sanciones.



Guaidó juró como presidente interino el 23 de enero en un desafío directo al gobierno de Maduro y rápidamente ganó el respaldo de los países de la región, pero aún no tiene control sobre las instituciones estatales ni sobre ninguna función de la gobernanza diaria.



Envió cartas a Rusia y China, los principales acreedores y aliados del gobierno de Maduro, diciendo que un cambio de gobierno redundaría en beneficio mutuo.



En conversación con la Voz de América Guaidó indicó que estaría dispuesto a tener contacto con China, Rusia y Cuba porque "Maduro no protege a nadie, tampoco a los inversionistas ni a los acreedores".