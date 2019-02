Las primeras imágenes de Angelina Jolie y Brad Pitt a dos años de su divorcio







03/02/2019 - 00:03:16

Quien.- Lo que nadie podría creer después de un complicado y largo proceso de divorcio, ahora han sido vistos juntos nuevamente Brad Pitt y Angelina Jolie , luego de que se diera a conocer que seguirán compartiendo su marca de vino.



Resulta que la ex pareja fue vista en Los Ángeles, en una reunión con sus abogados que podría ser el punto final para su divorcio, de acuerdo con Daily Mail, Brad y Angelina se reunieron en dos ocasiones esta semana.





En una serie de fotos que han circulado de la ex pareja, se les puede ver serios, aunque Angelina evidentemente tiene una expresión más tensa y con un look más formal con un abrigo largo. Mientras que Brad iba totalmente casual con una t-shirt gris y una gorra estilo paper boy.



Todo parece indicar que a pesar de haber llegado a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos Maddox, Pax, Knox, Shiloh, Vivienne, Zahara en noviembre de 2018, todavía hay algo que no los deja terminar con este proceso, y en caso de que sea cierto, la supuesta relación amorosa entre el actor y Charlize Theron .