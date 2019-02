Diego Luna entre los ponentes de The Mexico Conference en Harvard





03/02/2019 - 00:01:57

Quien.- Diego Luna quien además de ser actor se ha interesado en temas importantes de la política y ha destacado por su activismo, este día dará la conferencia principal en The Mexico Conference 2.0, en la Universidad de Harvard.



La intención de esta y otras ponencias en las que participan otros mexicanos es ofrecer un foro de debate sobre temas importantes que aquejan al país actualmente. Por ejemplo, los desafíos y oportunidades que se vivirán de frente al cambio de presidente el pasado 1 de diciembre.





El actor mexicano compartió en su cuenta de Instagram que se encontraría participando en este foro, donde tocará temas sobre la política actual, seguridad, desigualdad e inclusión, así como de negocios.



Otros mexicanos que asistirán a estas ponencias son: Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, Javier Corral, gobernador de Chihuahua y el analista Jesús Silva Herzog quienes ahondarán en la situación política del país. Mientras que Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), la académica Beatriz Magaloni y Santiago Nieto, jefe de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda hablarán de temas relacionados con la seguridad.



En cuanto a la carrera profesional de Diego , ayer se dio a conocer que volverá a la pantalla grande en el filme ‘Berlin, I love you’ donde dará vida a una mujer transexual. La noticia causó polémica en redes, sin embargo no es el primer actor que se enfrenta a un reto como este, por ejemplo su gran amigo y colega Gael García en ‘La mala educación’ dirigida por Pedro Almodovar en 2004.



Ver esta publicación en Instagram Taking off to Boston. See you this afternoon at HARVARD KENNEDY SCHOOL (HKS) for the @mxconference !! Una publicación compartida de diegoluna_ (@diegoluna_) el 2 Feb, 2019 a las 5:51 PST