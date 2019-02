Ofrecen millonaria suma a Ariana Grande por borrarse su último tatuaje





03/02/2019 - 00:00:09

Quien.- Cuando Ariana Grande presentó esta semana su nuevo tatuaje escrito en kanjis en la palma de su mano en homenaje a su nuevo sencillo "7 Rings", sus seguidores se quedaron con la boca abierta al descubrir que la expresión que se había grabado se traducía en japonés como "shichirin" en su grafía occidental y hacía referencia a un tipo de barbacoa pequeña y generalmente portátil.





Ante el revuelo que se estaba generando, la intérprete se vio obligada a dar explicaciones a través de su cuenta de Twitter, confesando que estaba al tanto del error y que en realidad ella era la culpable al no haber sido capaz de aguantar todo el proceso necesario para completar el tatuaje por culpa de lo doloroso que le resultaba.



Sin embargo, dos días después Ariana volvió a pasar por la silla del tatuador con ayuda de unas inyecciones de lidocaína para intentar corregir esa falta de ortografía, pero el resultado tampoco fue el esperado ya que el diseño sigue sin hacer referencia a los "siete anillos" de su canción y en su lugar ahora rezaría "barbacoa japonesa dedo".



Pero la buena noticia es que la cantante podrá sacar provecho de su desastroso tatuaje si así lo desea ya que la compañía LaserAway, especializada en la eliminación de tatuajes le ha ofrecido un millón y medio de dólares a cambio de participar en un reportaje fotográfico y de vídeo que documente el proceso, según el portal TMZ.



El mánager de Ariana , Scooter Braun ha asegurado que aún no han recibido ninguna propuesta formal al respecto, pero que a título personal él estaría dispuesto a tatuarse lo que hiciera falta para ponerse después bajo el láser y borrárselo a cambio de la millonaria suma que le habrían ofrecido a la cantante.



