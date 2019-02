Nintendo estaría preparando una versión más pequeña y económica de la Switch







02/02/2019 - 23:52:16

El comercio.pe.- En 2017, se lanzó al mercado la Nintendo Switch, la consola es considera “híbrida” debido a su doble función: como dispositivo de sobremesa y como portátil; es decir, se puede usar conectándola al televisor y también como si fuera una tablet, a través de su pantalla LCD.



Ahora, según un informe del diario japonés Nikkei, una nueva versión más pequeña y económica de la Switch estaría en desarrollo. Al parecer, Nintendo prepararía esta estrategia para frenar la disminución en las ventas de su producto.







La nueva versión consistiría en una Switch centrada exclusivamente en la portabilidad. Por ello, no incluiría el ‘dock’(adaptador) para el televisor, la pantalla sería más pequeña e incluso se habla de la posibilidad de una disminución en la resolución. Asimismo, los controles estarían integrados en el dispositivo, es decir, no mantendría sus mandos actuales, Joy-Cons, que se pueden extraer.



Nintendo ha vendido más de 32 millones de unidades de su consola, demostrando que ha sido un éxito para la compañía. No obstante, las expectativas de ventas de la Switch para este 2019 han disminuido, razón por la cual la firma japonesa busca medidas para amortiguar pérdidas.



Finalmente, la última palabra la tendrá la misma empresa, pues hasta el momento solo se trata de una información sin confirmación oficial.