El "misterio del ombligo" de un oso dibujado en la nieve deja perpleja a la Red







02/02/2019 - 23:43:03

BBC.- En la ciudad de Montreal (Canadá), sobre la superficie del canal de Lachine, cubierta con nieve, alguien dibujó un enorme oso con ojos, nariz, boca y hasta ombligo. La foto se volvió viral en las redes sociales y ahora los canadienses tratan de averiguar cómo se las arregló el artista para dibujar el ombligo, sin dejar rastros en la nieve alrededor.



La periodista la cadena canadiense CBS, Kate McKenna, ha reunido las hipótesis más populares al respecto:

El autor saltó al lugar donde se halla el ombligo



No obstante, según trascendió, las dimensiones del oso son bastante impresionantes: hay al menos 2 metros de distancia entre las líneas laterales del dibujo y el ombligo. Así que sería muy difícil saltar tan lejos en ropa de invierno y sin dejar marca alguna en la nieve.

El ombligo fue dibujado con la ayuda de bolas de nieve



En la imagen se ve que el ombligo del oso está formado por 4 hoyos juntos. ¿Alguien es capaz de lanzar las bolas de nieve con tanta precisión?

Lo hicieron con el uso de un dron



Algunos usuarios opinan que con un dron es posible lanzar, por ejemplo, una bola de nieve al centro del dibujo. Sin embargo, la periodista duda de que estos aparatos no tripulados hayan podido soportar las temperaturas actuales de -20ºC en Canadá. Además, parece una tarea complicada para algo que va a desaparecer en un par de días.

Con un palo de hockey



Otra opción que barajan los usuarios es el uso de un palo de hockey. La longitud del palo de hockey para adultos es de aproximadamente un metro y medio. Lo más probable es que, con la ayuda de un palo y el brazo extendido, se pueda alcanzar el ombligo del oso desde su línea lateral. Además, las cejas parecen hechas con la ayuda de un palo, quizás, también de hockey.

Los hoyos que forman el ombligo aparecieron antes que el oso



Quizás fueran precisamente los hoyos los que inspiraron a los autores del dibujo a completar la imagen. No obstante, esta versión también se cuestiona, ya que se supone que el oso fue dibujado la noche del 29 al 30 de enero.



Pero esa noche en Montreal nevó hasta las 05:00 de la mañana. Si el ombligo hubiera aparecido antes que el resto del dibujo, entonces para cuando terminara la nevada, lo más probable es que se hubiera llenado con nieve. Con ello, la profundidad de los hoyos y otras líneas de la figura parecen ser aproximadamente iguales. Entonces, el oso (y su ombligo) aparecieron después de la nevada, concluye la periodista.

Extraterrestres



Algunos bromistas han sugerido que los únicos seres que podrían poner el ombligo del oso en el lugar donde está son los alienígenas. La periodista, en tono de broma, ha concluido que no puede descartar esta hipótesis.