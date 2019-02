Cómo el iPhone de Apple fue cambiando con el tiempo







02/02/2019 - 23:31:06

BBC.- Esta semana, Apple presentó los peores resultados de su temporada navideña en una década.



Según los números arrojados por los resultados del último trimestre de 2018, los ingresos que la empresa percibe por la venta de iPhones cayeron un 15% en comparación con el año pasado.



Se trata de la primera vez que se reducen tanto los beneficios que Apple obtiene de sus teléfonos inteligentes desde que salieron al mercado en enero de 2007.



¿Pero te acuerdas cuando un iPhone llegó a costar más de US$1.000 después de poco más de 11 años de existencia?



BBC Mundo te muestra los cambios clave que tuvieron lugar en este tiempo, desde su tamaño y características hasta su precio cambiante.



El comienzo: iPhone 2G



La primera generación de iPhone salió al mercado en Estados Unidos en junio de 2007.





El modelo 4GB costaba US$499, mientras que el de 8GB US$599.



A pesar de ser la primera generación, se hizo conocido como iPhone 2G porque Apple decidió que funcionara solamente con la red de datos 2G, y no la más rápida 3G.



Ahora, algunos lo consideran un objeto de colección (se ha vendido en eBay por un precio incluso mucho mayor que el original).

iPhone 3G



El iPhone 3G se lanzó en julio de 2008 en 22 países y se vendieron más de un millón de unidades en la primer semana.



Esta segunda generación venía en dos colores -blanco y negro- y era significativamente más económico (US$129), con un contrato de dos años.



El teléfono venía con software iOS 2.0 que fue actualizándose en numerosas ocasiones. Estas actualizaciones hicieron posible el envío de mensajes multimedia, así como la función de copiar y pegar.



Un año después, Apple lanzó el iPhone 3GS -la S hacía referencia a su velocidad (speed, en inglés).



El slogan que utilizaron para promocionarlo fue: "El teléfono más veloz e inteligente hasta la fecha".



El iPhone 3G dejó de fabricarse en junio de 2010.

iPhone 4



También en junio de 2010, la cuarta generación de iPhone fue presentada en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple en San Francisco, EE.UU.



El entonces CEO de Apple, Steve Jobs, aseguró que el iPhone 4 era el teléfono inteligente más delgado del mundo.



"Esto lo cambia todo. Otra vez", fue el slogan que se utilizó en ese momento.



Este celular venía con una cámara frontal, una característica que lo ponía por delante de sus competidores, ya que esto le permitía hacer videoconferencias por FaceTime.



El modelo de 16GB costaba US$650, mientras que el de 32GB, poco más de US$780.



Una quinta generación, el iPhone 4S, fue lanzado justo un año después.



Este introdujo por primera vez, en octubre de 2011, un asistente de voz, Siri.

iPhone 5



El iPhone 5 salió en septiembre de 2012 y fue el último dispositivo de Apple supervisado por Steve Jobs.



Jobs murió en octubre del año anterior.





Cuando Apple comenzó a tomar pedidos anticipados, recibió más de dos millones en 24 horas.



El nuevo modelo era más delgado y liviano, podía conectarse a 4G y tenía una pantalla más alta que las generaciones anteriores.



¿Su precio? US$690 el de 16GB, US$782 el de 32GB y US$912 el de 64GB.



El anuncio del iPhone 5C y 5S en 2013 hizo que Apple suspendiera la producción el original iPhone 5.

iPhone 6



Con el lanzamiento del iPhone 6 y 6 Plus en septiembre de 2014, Apple introdujo la opción de un tamaño más grande.





Los modelos 6 y 6 Plus tenían una pantalla de 138 mm de largo por 66 mm de ancho, y 158 mm por 77 mm respectivamente.



Tenían también una cámara de fotos mejorada, la batería tenía un vida útil más extensa, y ofrecían el servicio de Apple Pay, una billetera digital para hacer pagos en persona.



Sin la tarjeta SIM, el iPhone 6 se vendía por US$703.



Ambos modelos fueron reemplazados menos de un año después por el iPhone 6S y 6S Plus.

iPhone 7



En septiembre de 2016, Apple presentó su iPhone 7. En Reino Unido se vendía a US$716.





Por US$873 se podía conseguir un iPhone 7 Plus.



Ambos modelos venían en versión 32GB o 12GB (en gris, negro y rojo).



Esta generación de iPhone venía sin conexión para auriculares, con tecnología resistente al agua y una nueva y mejorada cámara de 12 megapixeles.

iPhone 8, 8 Plus y X



En septiembre de 2017, Apple presentó al iPhone 8, 8 Plus y X en el Teatro Steve Jobs, en la sede central de Apple en California, EE.UU.



Ese mismo, el iPhone 8 y el 8 Plus salieron a la venta en plateado, gris y dorado.



En vez de una carcasa de aluminio (como tenía el iPhone 7), el diseño de estos nuevos dispositivos incluía un armazón de cristal.



El iPhone 8 de 64GB costaba US$912 y la versión 64GB del iPhone 8 Plus US$1.043.



El iPhone X fue lanzado en noviembre de 2017, para marcar el décimo aniversario del iPhone.



Este no tiene botón frontal, tiene una pantalla con tecnología OLED de 147 mm y puede cargarse de forma inalámbrica.



¿Precio? US$1.300.

Desde entonces...



Apple ha lanzado otros tres teléfonos inteligentes: iPhone XR, iPhone XS y XS Max.



El más barato de los tres cuesta US$977 y el más caro US$1.891.



Pero estos precios podrían cambiar tras el anuncio del director de Apple, Tim Cook, que anunció recientemente que la firma reduciría los precios de sus teléfonos. Cuándo y a cuánto, aún está por verse.