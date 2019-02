Presidenta del Senado exige a EEUU no intervenir en asuntos internos de Bolivia





02/02/2019 - 11:52:50

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, exigió el sábado al Gobierno y a legisladores de Estados Unidos (EEUU) no intervenir en asuntos internos de Bolivia y respetar su soberanía.



Salvatierra se pronunció en esos términos en rechazo a una resolución emitida por los senadores norteamericanos Ted Cruz, Bob Menéndez y Dick Durbin en la que pidieron al presidente Evo Morales que "respete los límites de mandos presidenciales".



"Nosotros no nos metemos en las decisiones del pueblo estadounidense y creo que hay que ser muy claros en decirles que de la misma forma nosotros exigimos que no intervenga en asuntos internos de Bolivia", dijo Salvatierra en conferencia de prensa.



Mediante un comunicado, el senador republicano Ted Cruz adviertió que "Bolivia se encamina a una dirección muy peligrosa, alineándose con regímenes ilegítimos e ilegales, incluido el de Maduro en Venezuela".



La Presidenta de la Cámara Alta aseguró que ese "desafortunado pronunciamiento" no se trata de un documento oficial de la administración de Donal Trump sino de dos legisladores que - dijo- recuerdan a las épocas obscuras de la historia boliviana en las que Estados Unidos decidía por quién se tenía que votar.



"Ya no vivimos en esos tiempos, vivimos en tiempos de soberanía, vivimos en tiempos de dignidad y exigimos el respeto a nuestras decisiones que nosotros podamos definir en el proceso electoral y el respeto a las normativas que rigen el comportamiento interno de nuestro Estado", mencionó.



La legisladora lamentó que la oposición boliviana pretenda "colgarse" de las expresiones de los parlamentarios norteamericanos, y subrayó que se trata de una práctica dependiente y recurrente de los políticos opositores en Bolivia.