Un general de alto rango reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela







02/02/2019 - 11:39:09

Infobae.- Francisco Estéban Yánez Rodríguez, general de División y Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Se trata del militar de mayor rango en romper con el régimen y manifestar su respaldo a la Asamblea Nacional.



"Hoy, con orgullo patriótico y democrático les informo que desconozco la autoridad irrita y dictatorial del señor Nicolás Maduroy reconozco al Diputado Juan Guaidó como el Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual dignamente me pongo a sus ordenes", dijo en un video difundido en las redes sociales.



Además, el general de división aseguró que su posición es compartida por la enorme mayoría de sus compañeros de armas. "El 90% de la Fuerza Armada no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela".



Yáñez contó que, "compañeros demócratas" del grupo aéreo presidencial le informaron que "el dictador tiene todos los días dos aviones listos" para huir en caso de que sea necesario. "¡Que se vaya!", enfatizó.



"Con los acontecimientos de las últimas horas, ya la transición a la democracia es inminente. Seguir ordenando a la Fuerza Armada que continúe reprimiendo a nuestro pueblo es continuar con las muertes de hambre, de enfermedades y, Dios no quiera, de combates entre nosotros mismos", advirtió.



Yánez había sido designado presidente de la Junta Permanente de Evaluación de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana en 2015. Está destacado en la base aérea de La Carlota, en el este de Caracas.



"Invito a todo el pueblo de Venezuela para que salga pacíficamente a la calle y defienda a nuestro presidente Juan Guaidó. A mis compañeros de armas les pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela, no repriman más", agregó.



Guaidó, quien este sábado encabezará una manifestación para exigir la salida del poder de Maduro, ofrece amnistía a los militares intentando quebrar el principal sostén del gobierno, la Fuerza Armada.



La cúpula de la Fuerza Armada ha declarado en reiteradas ocasiones lealtad absoluta al presidente, pero la institución muestra fisuras.



El 21 de enero, dos días antes que Guaidó se autoproclamara presidente encargado, 27 militares de la Guardia Nacional se sublevaron contra Maduro, y tras atrincherarse en un cuartel de Caracas, fueron detenidos.



Esa rebelión hizo estallar brotes de violencia, con pequeñas protestas y saqueos, que dejaron en una semana unos 40 muertos y 850 detenidos, según informes de la ONU.



La ONG Control Ciudadano, que preside San Miguel, calcula que unos 180 efectivos fueron detenidos en 2018 acusados de conspirar, y unos 10.000 miembros de la Fuerza Armada pidieron la baja desde 2015.