Venezuela: Juan Guaidó dispuesto a tener contacto con Rusia y China







02/02/2019 - 08:42:02

VOA.- El 5 de enero comenzaría a cambiar la vida no solo de Juan Guaidó, sino de Venezuela, cuando asumió la jefatura de la Asamblea Nacional de dicho país. Cambio que catapultó el 23 de enero cuando se autoproclamó presidente encargado y confrontó al gobierno del presidente en disputa Nicolás Maduro.



Su juramentación estuvo apoyada por miles de ciudadanos que salieron a las calles de Caracas para seguir su llamado y fue reconocido por diversos países y organizaciones internacionales; entre ellas, Estados Unidos y el mismo presidente Donald Trump.



El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en entrevista con la Voz de América, dijo que no descarta reunirse “con quien sea” del gobierno en disputa para buscar soluciones. Aseguró que convocará a elecciones en un período prudencial, consciente de que tiene un plazo de 30 días para hacerlo y que se deberá hacer una consulta interna entre la oposición para definir el candidato, con lo que no descarta su postulación.



Guaidó aseguró a VOA Noticias que ofrecerá amnistía a los militares que no estén vinculados a procesos por violaciones a los derechos humanos. Y reveló que también ha establecido contactos con gobiernos que no lo apoyan, como el de México y que los establecerá en los próximos días con Rusia y China.



Tampoco descartó aceptar ayuda militar de EE.UU. pero aclaró que no aceptará una intervención militar directa en territorio soberano de Venezuela.



VOA: ¿Cuáles son los siguientes pasos de su gobierno en las próximas dos semanas?



Guaidó: Primero, decir que hoy Venezuela continúa en una dictadura que se ha vuelto cada vez más cruel; que ha secuestrado niños, que ha asesinado jóvenes simplemente porque estaban regresando a su casa y de manifestaciones.



Entonces, lo primero es lograr la fuerza necesaria para que cese esa usurpación, mientras que nos adecuamos en llevar, preparar un gobierno de transición que debe ser muy incluyente, que debe incluir a todos los factores; los disidentes, las fuerzas armadas, todos los factores en el país… Eso es muy importante decir; hemos adelantado el "Plan País", la recuperación de activos venezolanos, productos de la corrupción (...) el ingreso de la ayuda humanitaria.



Vamos a hablar también de cómo seria posiblemente una ley marco para el desarrollo del país; también, cómo sería una elección libre en los próximos elementos



Lograr regular todos los sectores, continuar con la movilización en las calles, continuar con la cooperación internacional.



Así que son muchos factores para poder rescatar a Venezuela en definitiva, en conjunto con mucha gente que nos está ayudando muy duro en este proceso



VOA: Nicolás Maduro ha dicho que no va a entregar el poder ¿Usted Está dispuesto a negociar con él?



Guaidó: Nicolás Maduro es un dictador; desde el principio, sabíamos que no estaba dispuesto a ceder por las buenas. ¿Qué quiere decir por las buenas? Por lo que dice la Constitución, ha debido haber una elección el año pasado, con todas las garantías; ha debido empezar un nuevo mandato el 10 de enero. Por eso, estamos en esta situación tan atípica y tan crítica en Venezuela, que hoy día empujó a más de 3"300.000 venezolanos a salir del país en la situación de emergencia inmigratoria, la más grande de la historia de este continente, por lo menos, que nos empujó a vivir con 3 dólares al mes, o sobrevivir mejor dicho. Así que la única forma en que eso pase es que ejerzamos la presión necesaria nacional, internacionalmente, que le hablemos claramente a las fuerzas armadas para que eso pase y logremos el cese de la usurpación.



VOA: Está usted en conversaciones con los militares. ¿Qué le ofrece usted a la cúpula militar?



Guaidó: Estamos en conversación, no solo con los militares. Civiles, de todos los sectores. Chavistas, no chavistas, exchavistas… con todos para lograr las capacidades (...) para generar el cambio en Venezuela. Y ya hemos hablado claramente, amnistía y garantía, pero también un espacio en la reconstrucción de Venezuela.



​VOA: China, Rusia y Cuba apoyan a Maduro. ¿Usted ha tenido contactos con alguno de esos gobiernos?



Guaidó: Hemos intentado tener contacto, lo vamos a hacer en los próximos días… Yo he hablado mucho de que Maduro no protege a nadie, tampoco a los inversionistas, tampoco a los acreedores.



Estamos en la peor crisis económica en la historia: 2 millones por ciento de inflación, 53 puntos de contracción del PIB en los últimos cinco años, así que incluso a gobiernos como Rusia y China, creo que es lo más conveniente que haya un cambio que genere estabilidad a la economía, al país. Que haya seguridad jurídica y de protección, incluso a los inversionistas que, en definitiva, son protección a los puestos de empleo, protección a generar riquezas en el país para que haya un ajuste equitativo de distribución.



VOA: ¿Qué opina usted de estos países latinoamericanos como México?



Guaidó: Yo creo que tienen un rol importante en esta fase y sobre todo si tienen buena relación todavía hoy con los que están en Miraflores. Estoy seguro que van a hacer lo correcto, que van a generar la presión y los espacios necesarios para lograr una agenda que está muy clara, marcada en Venezuela y ya es de conocimiento mundial: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.



VOA: Cómo presidente interino en el cargo, tiene la ventana de 30 días para convocar a elecciones. ¿Lo va a realizar?



Guaidó: Vamos a convocar a elecciones cuando tengamos la capacidad para convocar elecciones. Ahorita, estamos todavía en una situación de usurpación. De secuestro de la constitución, de secuestro de cada uno de los factores en el país.



Así que parte de nuestro rol, como encargado de la presidencia, es convocar en el menor tiempo posible a una elección realmente libre. ¿Qué quiere decir una elección realmente libre? Con nuestro voto, que tenga auditoría previa durante y posterior.



La observación internacional, la legalización de los partidos, que no esté inhabilitado ningún candidato, que podamos nosotros tener una apertura de registro electoral, no solamente en Venezuela sino en el mundo y que haya transparencia en el manejo (…) Entre otras cosas que ya los técnicos explicarán en detalle.



Esto sin meternos, por ejemplo, con el tema del Plan República, con el tema de la propaganda, con el tema del uso del recurso del estado.



​VOA: ¿Y usted participaría como candidato en esa elección?



Guaidó: El candidato de la oposición, de la unidad, de la alternativa o de la coalición que se forme va a ser el resultado de lo que tiene que ser el consenso de todos los factores. Bien sea o por decisión del congreso o por primarias, pero eso ya lo decidiremos (...) Lo importante es lograr el espacio, las condiciones para que exista...



VOA: ¿Cómo es el mecanismo para que pueda manejar esos recursos petroleros?



Guaidó: Estamos construyendo esas capacidades. Estamos ante el secuestro también de la burocracia nacional, estamos ante el secuestro de la burocracia venezolana y debemos nosotros contribuir con nuestras capacidades con transparencia, cosa que no hemos recibido en este año que hemos estado ejerciendo (…)



Primero, tiene que ser con transparencia, destinado a atender la violencia, destinado a estabilizar el país, y a contribuir y a dar las bases a la reconstrucción de Venezuela.



VOA: ¿Cómo se está resolviendo ese mecanismo de ayuda humanitaria?



Guaidó: Una coalición muy importante a nivel mundial para atender… Hay que priorizar a la poblaciones más vulnerables, a los que están en riesgo hoy de muerte, en primera instancia. Luego, contener la emergencia, a nivel de desnutrición, a nivel de enfermedades incluso, para poder luego estabilizar y resolver realmente porque, en definitiva, la solución a la crisis pasa mucho más allá y por eso presentamos el Plan País, el día de ayer.



VOA: ¿Qué decir sobre la ayuda militar de Estados Unidos?



GUAIDÓ: Bueno, estamos dispuestos a hacer soberanamente, como venezolanos, lo necesario para que cese la usurpación, lograr el gobierno de transición y tener elecciones libres.



VOA: ¿Eso incluye una posible intervención?



GUAIDÓ: Nosotros estamos dispuestos soberanamente como venezolanos a hacer lo que sea necesario para lograr estabilidad en nuestro país.



VOA: Un mensaje que quiera enviarle a todos esos venezolanos que están afuera…



GUAIDÓ: Los venezolanos en pleno derecho, estén donde estén, lo hemos dicho en muchos sitios… Que los extrañamos, que necesitamos de su talento aquí también, en este país, para reconstruir. Que esperemos contribuir y solidificar, mejor dicho, las oportunidades para que sientan el momento preciso de regresar cuando así lo decidan.