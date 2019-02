Después de 14 años de trabajo asesor General de Vocalía renunció al TSE







02/02/2019 - 08:15:23

El Diario.- El asesor general de Vocalía, Iván Kucharsky Villarreal, presentó su carta de renuncia a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, después de 14 años de carrera institucional. En su misiva afirmó que espera que pronto se recupere la credibilidad de este Órgano del Estado.



“Comunico a usted, y por su intermedio a la Sala Plena del TSE, que he decidido renunciar al cargo de Asesor General de Vocalía, toda vez que la vocal Dunia Sandoval, a quien asesoraba de forma directa, ha cesado voluntariamente de su cargo”, cita la carta de Kucharsky dirigida a Choque, a la que accedió ANF.



Kucharsky inició sus labores en la institución electoral el 2004 y recuerda que durante más de un tercio de su vida dedicó su tiempo para cumplir diferentes cargos de importancia, como Director de Informática del Tribunal Electoral Departamental de La Paz y últimamente como Asesor General de Vocalía del TSE.



Incluso, como integrante de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad electoral, se postuló en dos ocasiones (2015 y 2018) para ser elegido vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



“Pero a pesar de haber obtenido las mayores calificaciones en ambos procesos de selección y contar varios años de experiencia (14 años) en materia electoral, no fui elegido y no tuve la oportunidad de contribuir al Órgano Electoral Plurinacional (OEP)”, lamenta.



Pero “agradezco a usted y a las autoridades del TSE por haberme confiado la responsabilidad tan importante de asesorar a una de las autoridades que componía (este) cuarto Órgano del Estado”, remarca otro párrafo de la misiva.



Ayer, Sandoval presentó su renuncia irrevocable al cargo de vocal del TSE por desacuerdos éticos y hasta democráticos en el TSE, donde, según su versión, ya era “imposible” seguir ejerciendo sus funciones.



El año pasado también renunciaron los ahora exvocales José Luis Exeni, Katia Uriona. Además, semanas antes de las elecciones primarias del pasado 27 de enero, varios otros funcionarios del área de informática fueron destituidos.



Ahora “le deseo mucho éxito en sus funciones a usted y a sus colegas vocales del TSE confiado en que la idoneidad de sus acciones y del equipo de trabajo se consolidarán en la pronta recuperación de la credibilidad de este Órgano, que algunos años atrás, con el nombre de Corte Nacional Electoral, fue por debajo de la Iglesia Católica, la segunda institución más creíble y confiable del país”, concluye la carta de Kucharsky.