La Justicia niega por octava vez pedido de libertad del dirigente cocalero Franclin Gutiérrez







02/02/2019 - 08:12:52

La Razón.- El dirigente cocalero de Yungas de La Paz Franclin Gutiérrez permanecerá encarcelado. La Justicia le negó por octava vez el pedido para dejar la cárcel y defenderse en libertad en el proceso que se le sigue por la muerte de un oficial de Policía durante un operativo de erradicación de coca excedentaria en La Asunta.



Permanece detenido preventivamente desde el 28 de agosto en la cárcel de San Pedro. Hasta el momento solicitó en seis oportunidades, incluida la rechazada este viernes, la cesación a la detención preventiva y en otras dos ocasiones planteó sin resultados una acción de libertad.



El juez Orlando Rojas le negó la solicitud por la existencia de riesgos procesales al ser aún presidente de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de Yungas de La Paz (Adepcoca).



Prevén existen riesgos de fuga y la posibilidad de que influya en sus bases para evitar el ingresar de los investigadoes a la comunidad de La Asunta, donde ocurrió la muerte del oficial, informó el abogado Jorge Santiestevan.



“El aparato del Estado no puede pedir garantías a Franclin Gutiérrez para que haga su trabajo, los ciudadanos somos los que tenemos que pedir garantías al Estado, y eso se ha escuchado y se ha visto en la audiencia”, cuestionó el abogado.



Las cinco audiencias del pasado año, en la que pidió cesación a la detención preventiva, se desarrollaron el 8 de septiembre, el 4 de octubre, el 15 de octubre, 12 de noviembre y el 22 de noviembre. Mientras que la acción de libertad fue presentada en dos ocasiones: la primera el 18 de septiembre y la segunda el 28 de noviembre.



“El resumen de todo esto es que (el juez) no escucha nada, no valora nada (en la audiencia), mientras Franclin Gutiérrez siga siendo presidente de Adepcoca”, criticó el jurista.



Gutiérrez dijo que seguirá luchando por su libertad. “Desde lo más profundo de mi corazón quiero llegar a todos mis hermanos bolivianos y hermanas bolivianas, vamos a seguir luchando porque es una injusticia lo que estamos viviendo”, afirmó en un breve contacto con los medios.



Por los hechos de violencia en La Asunta, tiene un proceso por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, atentados contra los servicios públicos, atentados contra los servicios de transporte, porte y portación ilícita de armas, además de instigación pública a delinquir.



Poco después de la muerte del oficial, otros dos cocaleros perdieron la vida por impactos de bala en medio de nuevos incidentes. Hasta el momento no hay ningún detenido por la muerte de los productores de coca.