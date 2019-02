Borda: Barrientos será enviado a Comisión de Ética







02/02/2019 - 08:11:18

Página Siete.- El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, calificó de “grave” la denuncia pública realizada contra el diputado opositor Gonzalo Barrientos, por supuesta extorsión y anticipó, la que será enviado a la Comisión de Ética para su respectiva sanción.



“Grave la denuncia que proviene de una diputada de oposición contra otro diputado de oposición, porque pedir dinero para un cargo es una denuncia muy seria. Esperamos que la diputada pueda formalizar su denuncia y si no lo hace, de oficio vamos a remitirlo a la Comisión de Ética”, dijo.



Esta mañana, la diputada María Calcina denunció a su colega Gonzalo Barrientos por “extorsión”, porque le habría pedido 20.000 bolivianos para garantizar su elección como jefa de bancada.



“Yo fui objeto de una acción de intento de extorsión por parte de Gonzalo Barrientos de Demócratas, quien en su momento me dio su total respaldo a cambio de dos espacios laborales, o sea pegas, además, me pedía, para garantizar el respaldo y firma de sus colegas Demócratas, un monto de alrededor de 20.000 bolivianos”, afirmó Calcina.



La diputada de Unidad Nacional (UN) se negó a dar el monto de dinero solicitado y sospecha que por esta razón Gonzalo Barrientos y los Demócratas terminaron respaldando a su colega Shirley Franco en la jefatura para la última legislatura.



El diputado Barrientos negó la acusación. Es “totalmente falso, lo que se ha hecho siempre en la bancada es garantizar un personal técnico que siempre ha brindado respaldo técnico a todos los diputados”, señaló.



Borda agregó que en caso de que se encuentren indicios de hechos delictivos, Barrientos luego será remitido al Ministerio Público. Asimismo, remarcó que en el Legislativo no debe existir corrupción.