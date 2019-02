Alcaldía de Sucre a media máquina debido a falta de personal







02/02/2019 - 08:05:37

Correo del Sur.- Oficinas y servicios de la Alcaldía trabajan con menos del 50% de su personal, debido a la falta de contratos, lo cual impide una atención regular y causa quejas de vecinos que ven sus trámites paralizados.



En la oficina de Derecho Propietario, vecinos que solicitan planimetrías, línea y nivel entre otros trámites no pueden avanzar con los mismos. “Que nombre el personal técnico adecuado para que funcionen las oficinas”, solicitó Iván Daza, quien acude desde diciembre infructuosamente.



El director de regularización de Derecho Propietario, Juan Quispe, informó que en la oficina trabajan habitualmente 35 personas. Se tienen trámites estancados “porque (en la Secretaría de Ordenamiento Territorial) no tienen completa la planilla de personal que debería estar a la fecha”, señaló Quispe.



“La gente no puede esperar tres a cuatro meses para que hagan sus trámites” reclamó el coordinador nacional de Control Social, Dalmir Gutiérrez.



La falta de funcionarios ediles también impide una normal atención en salud. Es el caso de la posta del barrio Santa Bárbara Norte del Distrito 2, donde acude a diario más de medio centenar de personas. Este centro, donde además de la atención de primer nivel a vecinos de la zona, atiende a ciudadanos del área rural, realiza la vacunación a canes y ahora el personal también se encarga de la adscripción al Sistema Único de Salud (SUS).



La posta, que requiere por lo menos una docena de profesionales, funciona ahora con menos de la mitad, debido a que la mayoría no tienen contrato y otros tomaron vacaciones.



“Muchos han venido en formato ad honorem, en espera de ser contratados y sé por referencias que enero no les van a cancelar y recién en febrero”, señaló Rómulo Garnica, médico del centro de salud señalado.



Por la falta de personal en laboratorio, los exámenes de mujeres embarazadas son enviados a otros centros que remiten los resultados incompletos, sin pruebas de sífilis y chagas, lo que dificulta el llenado del historial médico, según denuncian.