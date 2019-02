YPFB no transparenta impacto del fracking





02/02/2019 - 07:44:08

El Diario.- El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) advirtió, que el 2019 sentará precedentes nefastos para el medioambiente si se permite implementar el fracking en Bolivia a partir de los estudios de la canadiense Cancambria Energy Corp para la exploración de gas no convencional o tight gas en la zona de Miraflores en el Chaco chuquisaqueño. Observó que no se informa ni transparenta desde el Ministerio de Hidrocarburos.



El investigador, Jorge Campanini dijo que si bien no se puede cuestionar la calidad de los profesionales de la canadiense Cancambria, se observa que no cuentan con la tecnología y presencia necesaria para implementar un proyecto exploratorio, además de promover una técnica vetada por muchos países del mundo por su alto impacto socioambiental.



AMAZONIA



“Fuera de la danza de números y proyectos, donde muchos de ellos se proyectan en la zona de la Amazonía, hay un tema más preocupante que se ha tratado de camuflar con el contenido y conceptos de uno de los proyectos que a mi juicio es el de más alto riesgo en términos ambientales y culturales se refiere a las reservas no convencionales en la zona de Miraflores”, dijo el investigador del Cedib, Jorge Campanini.



Según el especialista en extractivismo, desde el Gobierno se ha pretendido eliminar el concepto de gas no convencional para no confirmar claramente el ingreso del país en esta técnica altamente nociva para el medioambiente.