Seguro y contrabando, temas urgentes de Cocarico en Tarija







02/02/2019 - 07:39:07

El País.- La propuesta de extender el Seguro Agrario que tiene la zona alta al resto del departamento y fortalecer las políticas de control para el contrabando son dos temas urgentes que tiene el sector campesino en la agenda a tratar con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.



Si bien no son las únicas temáticas que se abordarán en la reunión este sábado entre campesinos y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Cocarico, son temas recurrentes que afectan la producción local. En lo que va del año, cuatro municipios reportaron daños en los terrenos sembrados por lluvias, desbordes de ríos y granizadas.



Tarija, como otros departamentos, no cuenta con un plan de contención para desastres naturales de gran escala. Todos los años los campesinos se enfrentan a la sequía y a las inundaciones, grandes enemigos de los cultivos y el ganado. La zona alta y el Chaco tienen marcadas las estaciones tanto de lluvia como de estiaje y aunque las pérdidas suelen repetirse aún no se logró un planteamiento que amortigüe las consecuencias.



La zona alta implementó un Seguro Agrario que destina 3.000 bolivianos a cada familia que perdió el 100 por ciento de su siembra a causa de algún desastre natural. Significa una ayuda en la etapa de emergencia después de las pérdidas, pero el ejecutivo de la Federación Sindical de Comunidades Campesinas (Fsucct), Osvaldo Fernández, manifestó que se coordinará con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para que todos los municipios puedan acceder a este beneficio y plantear algunas modificaciones.



Sobre el contrabando, se determinaron estrategias para controlar las fronteras por donde ingresan productos agrícolas de manera clandestina, pero a pesar de los acuerdos con la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), la Gobernación, los municipios afectados y el sector campesino no se logró el objetivo esperado.



El subgobernador de El Puente, Bartolomé López, indicó que la época de cosecha de cebolla es a partir del primer trimestre de la gestión y es cuando se agudiza el ingreso de cebolla de contrabando desde Argentina y Perú, así también como de papa y ajo. Existen normativas que son incumplidas y cada año suman mecanismos para frenar las infracciones. La certificación de productos locales para la venta en mercados es uno de los métodos que se emplean para la verificación de su origen, pero no son controlados de manera estricta.



Por su parte, la dirigente campesina de la comunidad de San Jacinto, Marcela Guerrero, explicó que las políticas existen, pero que hay una falla en ejecutarlas. “No se trata de una problemática reciente sino de temas que los planteó el ente matriz de los campesinos hace muchos años. Los cambios son progresivos”, indicó.



Uso de agroquímicos, un tema delicado sin agenda



El uso de agroquímicos no es el tema favorito de las autoridades y tampoco se encuentra en agenda. En el debate sobre su efecto en las personas surgieron dos posturas, una a favor y otra en contra. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Tarija (CIAT) manifestó que en condiciones de uso adecuadas son una ayuda para el sector agrícola por sus efectos sobre las plagas y yuyos. Sin embargo, una persona que no los utilice adecuadamente padece el riesgo de contraer alergias y enfermedades a largo y mediano plazo.



Los frascos que son arrojados a fuentes de agua contaminan con inmediatez. En las comunidades no existe un lugar específico donde tirar los restos de químicos que son utilizados para sus cultivos. Además, muy pocos campesinos utilizan el equipo necesario para cuidar sus manos, rostro u otra parte de su piel al contacto directo con estas sustancias. Por otro lado, se ha evidenciado que el tiempo de espera para que el químico pueda reducir sus efectos no se respeta.



El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y la Federación Sindical de Comunidades Campesinas (Fsucct) coordinó capacitaciones de su uso y ahí quedó el tema. Por otro lado, no son desconocidas las políticas de otros países que optan por una alimentación libre de químicos y orgánica. La otra postura es erradicar el uso de químicos en los alimentos para elevar el aporte nutricional de los productos, además de ofrecer una dieta sin sustancias toxicas que pueden desarrollar problemas en la salud de sus consumidores.