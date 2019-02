Wilster anuncia impugnar a Royal Pari si juega Machado







02/02/2019 - 07:33:07

Opinión.- La postura es firme. El presidente de Wilstermann, Gróver Vargas, informó que impugnará a Royal Pari si juega el volante Cristhian Machado esta tarde (15:00), en el estadio Ramón Aguilera Aguilera, por la cuarta fecha del torneo Apertura de la División Profesional.



“Ya lo dijimos con anterioridad. Se impugnará el partido cualquiera fuera el resultado”, indicó el titular de los aviadores.



El directivo prefirió no brindar mayores detalles sobre el caso, pero explicó que existe un documento firmado por el futbolista y la entidad roja y hará respetar los acuerdos suscritos.



Machado dejó el Imperio Escarlata para fichar en el New England Revolution de Estados Unidos, en 2018, con el compromiso de retornar a Wilstermann cuando vuelva a Bolivia.



Sin embargo, el volante conversó con la dirigencia para vestir la Roja esta temporada, pero con el mismo salario con el que estaba el año pasado, solicitud que fue rechazada por la dirigencia de Wilstermann.



Las nogociaciones no tuvieron un acuerdo de partes y el futbolista determinó fichar en el Royal Pari de Santa Cruz.



Ahora el volante debe pagar a Wilster la suma de 100 mil dólares porque está en otra entidad deportiva, según el directivo, que se ampara en el documento suscrito entre el club y el volante nacional.



Machado ya jugó en el plantel Inmoviliario e incluso anotó dos de los cinco que goles frente a The Strongest, en el estadio Tahuichi.



La dirigencia explicó que se procederá como se hizo con Bolívar, tras el cotejo de la primera fecha. “Es similar la figura a la de Thomaz Santos, hoy en el club Bolívar. Pero estamos seguros que la dirigencia está haciendo las cosas como se debe”.



Wilster observó la actuación del brasileño naturalizado boliviano, por una supuesta mala habilitación de la Comisión Técnica considerando que el futbolista tiene una “deuda pendientes” por solucionar con el club aviador.



Para el Rojo el jugador tiene un contrato con Wilster, pero como firmó en la Academia debe pagar una sanción pecuniaria de 80 mil dólares, algo que no hizo efectivo y los Tribunales darán una solución.