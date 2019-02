Aurora, urgido de puntos ante el líder Destroyers







02/02/2019 - 07:32:03

Opinión.- Aurora pretende revertir el mal momento que tiene en el campeonato Apertura. El propósito es conquistar un triunfo sobre Destroyers esta tarde (17:15), en el estadio Félix Capriles en procura de limpiar su imagen y sumar sus primeros puntos.



El equipo celeste acumuló tres derrotas en tres presentaciones. Este mal arranque tiene incómodos a los dirigentes y al cuerpo técnico, que no encuentran el camino para sumar en el certamen.



Los jugadores se comprometieron a salir de esta complicada situación, sobre todo para no tener problemas con la zona del descenso de categoría, como sucedió en 2018.



El director técnico, Marcos Rodolfo Ferrufino, tiene dos ausencias para este juego: Douglas Ferrufino e Iván Huayhuata por lesiones, producto del roce que hubo en el clásico contra Wilstermann (1-2). Tampoco tendrá a su disposición al central Luis Barbosa, quien fue expulsado en la fecha anterior.



Con una defensa mermada, el Equipo del Pueblo tratará de pararse firme en la última línea para neutralizar a un Canario que pasa por un buen momento.



El estratega de los celestes colocaría como reemplazantes a Anderson Salinas y Caleb Cardozo , quienes se sumarán a José Freitas para completar el sector defensivo.



Destroyers está teniendo una buena presentación con dos triunfos y una derrota. Esta campaña lo deja en la segunda casilla con seis puntos y, de seguir por ese camino, puede pasar a tomar el primer puesto.



El propósito de los cruceños es mejorar la campaña que realizó el año pasado y no estar en la sombra del descenso.



Los cuchuquís vienen de derrotar a Always Ready por 2-0 en condición de local. Con esta motivación tratarán de sumar unidades en la capital valluna.



El entrenador brasileño Evandro Guimaraes mantendrá la formación titular para esta visita, considerando que sus futbolistas están pasando por su mejor momento y quiere darles su confianza.



Aurora



Agustín Cousillas



Anderson Salinas



José Fleitas



Caleb Cardozo



Darío Torrico Adriel Fernández



Sergio Moruno



Diogo Cachuba



Amílcar Sánchez



Marcelo Bergese William Álvarez







Entrenador



Marcos Rodolfo



Ferrufino



Destroyers



Elder Arauz



Jorge Vargas



David Andersen



Ricardo Duarte



Lorgio Álvarez



Diego Paz



Roly Sejas



Rodderyk Perozo



Rodrigo Rodríguez



José Cortez



Leonardo Durán







Entrenador



Evandro



Guimaraes







A Estadio: Félix Capriles (CBB)



A Horario: 17:15



A Árbitro: Javier Revollo



A Asistentes: Galo Uchurinca y



Juvenal Villca.