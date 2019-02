Baldivieso elige a Andaveris y deja en la banca a Ovejero







02/02/2019 - 07:28:40

Página siete.- El director técnico de Always Ready, Julio César Baldivieso, realizó ayer una variante en su equipo titular de cara al juego de mañana ante San José en el estadio Municipal de Villa Ingenio (15:00). Ensayó con el ingreso de Augusto Andaveris en la ofensiva, en lugar del argentino Marcos Ovejero.



Si es que se confirma al yungueño en el 11 base, sería la primera vez que parta desde el inicio en este torneo, una vez que en la época de David de la Torre estuvo en la banca.



En el caso de Ovejero, fue titular en las tres primeras fechas del Apertura, anotó un gol y es uno de los jugadores que más minutos sumó bajo la dirección técnica del mexicano.



Durante la sesión de fútbol de ayer el DT cochabambino puso a Andaveris junto con el uruguayo William Ferreira.



El atacante paceño manifestó que el cambio en la dirección técnica sólo cambia la manera de trabajo, “porque el objetivo del grupo es el mismo, llevar a Always Ready lo más alto posible en el certamen”.



“Se dice que todo cambio es bueno, esperemos que sea para bien, que el domingo (mañana) sea un buen partido, sobre todo empezar a sumar de a tres”, señaló el futbolista.



Pidió el respaldo de la afición, como pasó en el juego ante Wilstermann, pues considera que será importante para que se haga respetar la localía.



“La gente está emocionada con el equipo y nosotros con la gente. El domingo (mañana) le queremos regalar un triunfo y que la hinchada siga soñando con grandes cosas”, apuntó el delantero.





En tanto, el técnico Baldivieso que asumió la dirección técnica del cuadro millonario el pasado jueves por la mañana confirmará hoy el equipo titular que se mida con San José, una vez que se tiene previsto el cierre de entrenamientos para esta jornada.



Ayer cumplió su segundo día de trabajo y el entrenador le pidió a sus dirigidos precisión en los pases, presión en el ataque y la salida por las bandas.



Raúl Olivares en el arco; Kevin Romay, Jorge Cuéllar, Nelson Cabrera y Gonzalo Moruco en la defensa; en el medio sector Martín Smedberg, Samuel Galindo, Alejandro Bejarano, Leonel López; y en la ofensiva Augusto Andaveris junto con William Ferreira fue el equipo titular que probó el entrenador en la víspera.







