¿Por qué Rafael Barros no jugó en Potosí?





02/02/2019 - 07:21:06

El Deber.- La dupla Rafael Barros – Rafinha era la más esperada por los hinchas de Blooming el jueves, cuando la academia perdió ante Nacional Potosí por 2-0. Para sorpresa de todos, el brasileño que fue figura en la goleada a San José no apareció ni en el banco. ¿Qué pasó? Al delantero de 27 años le afectó la altura, ya que era la primera vez que llegaba a una ciudad con una altura entre los 3.780 y los 4.780 msnm.



El médico del club, Wilson Catorceno, contó a DIEZ.bo que ni bien arribaron a la Villa Imperial Barros empezó a presentar inconvenientes con el cambio geográfico, Santa Cruz está a 416 msnm. “(No fue tomado en cuenta) porque tuvo problemas por la altura, nunca había jugado en una zona así. A la llegada ya sintió la diferencia”, aseguró el galeno de la academia cruceña.



Barros se alistaba para ser uno de los 18 de Erwin Platiní Sánchez, pero a medida que intensificaba su preparación se sintió mal. “Entró en calor y tuvo problemas con la altura. Así que el profe decidió no tomarlo en cuenta para evitar complicaciones posteriores”, afirmó Catorceno este viernes. Su ausencia fue destacada por varios seguidores de los celestes y por la prensa deportiva.



Cordano está de vuelta



El arquero cruceño Rubén Cordano aún no ha logrado debutar en el torneo Apertura porque presentaba una inflamación en el tobillo, pero con el pasar del tiempo se recuperó y está listo para pelear el arco con Marco Daniel Vaca, que ahora es el titular. “Le dimos de alta ayer (jueves) y ya dependerá del DT si lo toma en cuenta o no”, explicó Catorceno.



El único jugador que está en observación es Julio Herrera, que retornó del Sudamericano Sub 20 Chile 2019 con una molestia en el muslo posterior derecho.



El equipo retornó este viernes en la mañana y realizó trabajo regenerativo.