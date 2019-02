Intermediario de Sala: No hay sentimientos, son solo negocios





02/02/2019 - 07:19:34

El Deber.- “No hay sentimientos, son solo negocios”, es la frase fría que publicó el diario francés L’Equipe del correo electrónico que envió el empresario británico Willie Mckay, intermediario en el traspaso del delantero argentino Emiliano Sala, desaparecido en un accidente aéreo en el canal de la Mancha, del Nantes al equipo gales de Cardiff City.



El mensaje explica detalles del mundo oscuro de los intermediarios que realizan las contrataciones de jugadores en varios equipos. Asimismo, Mckay fue señalado como responsable, junto a su hijo, de contratar el avión Piper PA-46 Malibu, en el que desapareció Sala, el pasado 21 de enero, según Infobae.





"Emiliano, mi nombre es Willie McKay. No estamos interesados en sus pertenencias personales, finanzas, vacaciones, niñeras, no es nuestro problema. Permítanos presentarle la forma en que operamos y cómo llegamos a esta saga de Cardiff City. Trabajamos para clubes en Francia y para jugadores que quieren ser transferidos a Inglaterra. (…) En lo que a usted respecta, hemos hablado con todos los clubes, incluidos Manchester, Chelsea, Liverpool. Creemos que podrías terminar en esos clubes", es la parte introductoria del mensaje.



En el correo electrónico también se revela detalles de las mentiras y manejos oscuros que se dieron en la transferencia del argentino del fútbol francés al inglés.



"Se ha dicho que Cardiff no te interesa. Pero ese es probablemente nuestro error porque filtramos en los medios que otros clubes como West Ham y Everton te quieren solo para estimular el interés en ti. Así es como trabajamos y eso puede ser malinterpretado por el jugador. Pero sin ese "zumbido" nadie te conocería. Porque, honestamente, nadie sigue la competición francesa", menciona parte del mensaje de Mckay.







La publicación provocó indignación en el mundo del fútbol cuando en la semana se reanudó con los trabajos de búsqueda, ahora con submarinos.