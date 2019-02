Presidenta del Senado: Casos de violencia hacia la mujer no se concilian





01/02/2019 - 20:24:57

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, afirmó el viernes, a propósito del caso La Manada, que los casos de violencia hacia la mujer no se concilian, tal como establece la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.



"El principal problema es que hay algunos profesionales abogados y administradores de justicia que condicionan o intentan persuadir para que la mujer concilie los casos de violencia y ese es el primer defecto en la justicia, la violencia no se concilia y ese es un principio fundamental en la Ley 348", dijo a los periodistas.



Según el artículo 46 de esa norma, la conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia contra las mujeres, que comprometa su vida e integridad sexual.



Y ninguna institución receptora de denuncias ni su personal podrán promover la conciliación, ni suscripción de ningún tipo de acuerdo entre la mujer y su agresor.



"El caso La Manada ha conmovido a toda la sociedad cruceña y también a nivel Bolivia, es uno de los tantos casos donde una mujer es víctima de violencia y ni el Estado ni la Asamblea pueden quedar al margen", manifestó Salvatierra.



Anunció que la Asamblea Legislativa Plurinacional realiza un seguimiento a ese caso ocurrido en Santa Cruz.



"Debemos tomar plena conciencia como sociedad que los casos de violencia contra la mujer son de orden público. Independientemente de que la mujer por diferentes circunstancias desista, los procesos deben continuar por obligación del Estado", sostuvo.