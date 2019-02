The Big Bang Theory tendrá al verdadero “Capitán Kirk” en un episodio especial





01/02/2019 - 19:55:20

Perú21.- La exitosa serie estadounidense " The Big Bang Theory " está a punto de terminar con su temporada número 12 y, para despedirse a lo grande de la pantalla chica, prepara un divertido programa especial en donde reunirá a diversas estrellas, como el esperado cameo del verdadero ‘Capitán Kirk”.



La serie creada por Chuck Lorre, que ha mantenido su éxito a lo largo de 12 años, emitirá un episodio especial en donde los protagonistas jugarán su última partida de “Dragones y Mazmorras” con un elenco de lujo.



A través de la cuenta oficial de Twitter de “The Big Bang Theory”, se compartió un pequeño clip de 22 segundos donde presentan los nombres de los invitados.



El video empieza anunciando la llegada del episodio especial donde los protagonistas de la sitcom tendrán una “épica batalla” de “Dragones y Mazmorras”. El anuncio se hace con el fondo musical clásico de “The Big Bang Theory”.



Asimismo, se anuncia uno de los cameos más esperados de la serie, el del actor William Shatner como el mítico ‘Capitán Kirk’ de la serie Star Trek. Esa no es la única sorpresa pues también se anunció la presencia de Joe Manganiello (True Blood), Kevin Smith (Clerks), la leyenda de la NBA Kareem Abdul-Jabbar y, por supuesto, Wil Wheaton.



De esta manera, el actor se suma a sus ex-compañeros de Star Trek que también tuvieron algún cameo dentro de la serie: George Takei, Brent Spiner, LeVar Burton y, por supuesto, Leonard Nimoy.



Sin fecha de estreno todavía, este capítulo será uno de los más especiales de la recta final de “The Big Bang Theory” para los protagonistas, quienes en los últimos días ya se han ido despidiendo de sus personajes con emotivos mensajes.