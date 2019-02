Revelan quién podría ser el verdadero padre de Khloé Kardashian





01/02/2019 - 19:50:34

Quien.- Aunque abiertamente nunca se ha dicho nada respecto a la paternidad de Khloé Kardashian, por varios años se ha rumorado que no es hija de Robert Kardashian. La supuesta prueba más grande, es su poco parecido con sus hermanas Kourtney y Kim Kardashian .



Esta teoría tomó más fuerza cuando Kris Jenner confesó en una entrevista para Fox News que sí le había sido infiel a Robert y después de algún tiempo terminaron divorciándose en 1991.



Ver esta publicación en Instagram @krisjenner with #khloekardashian real dad #alexroldan Una publicación compartida de @ pettyfrog el 28 May, 2017 a las 1:29 PDT







Al paso del tiempo se llegó a la conclusión de que muy probablemente, Khloé era hija de OJ Simpson, un ex jugador de futbol americano y que fue muy una persona muy allegada al matrimonio de Robert y Kris.



Sin embargo, ahora ha surgido un nuevo rumor y es que, en redes sociales ha circulado la imagen de otro hombre que primeramente tiene un gran parecido físico con la empresaria.



Se trata de Alex Roldan, un estilista y antiguo amigo de la martricarca con quien convivió casi en la misma época de la aventura que tuvo con el ex jugador de futbol americano. Estos detalles han incrementado la duda de paternidad de Robert Kardashian debido a que todo parece indicar que la matriarca tuvo más de una aventura en su matrimonio.



Ver esta publicación en Instagram Be humble and know where you came from @khloekardashian. Khloe Alexandria, and her dad Alex #khloekardashian #AlexRoldan #KhloeDad Una publicación compartida de Common sense 's blog (@commonsenseblogg) el 23 Abr, 2017 a las 9:56 PDT







A primera vista, Roldán luce idéntico a Khloé, ambos tienen mismo tipo de rostro, tono de piel, color de ojos, la estatura y hasta el pelo. Incluso, en redes ya han hecho comparativos entre ambos y el resultado es impactante.



Hasta ahora, nadie ha aceptado o desmentido el rumor de la paternidad de Kholé quien por muchos años ha lidiado con este tipo de controversias que la colocarían como una no Kardashian.

