El verdadero motivo por el que Giselle Bündchen y Leonardo DiCaprio terminaron







01/02/2019 - 19:47:27

Quien.- Uno de los romances más sonados y fotografiados a principios del nuevo milenio fue el de Giselle Bundchen y Leonardo DiCaprio, quienes luego de cinco años años de relación decidieron tomar caminos separados (fueron pareja de 2000 a 2005).



Quince años después, la modelo ha decidido romper el silencio y revelar a la revista Porter los verdaderos motivos que la llevaron a terminar con el actor.





“Cuando ya no me adormecía fumando, bebiendo y trabajando demasiado, me hice cada vez más consciente de las cosas que había elegido no mirar”, confesó.



"¿Estaba sola en querer hacer un serio examen de conciencia mientras él seguía igual? Al final, desafortunadamente, la respuesta fue sí”, reconoció.



En la entrevista con Porter, en la que Giselle aparece en portada, la modelo también hizo una confesión relacionada con el jugador de futbol americano, Tom Brady, con quien se casó en 2009 y con quien tiene dos hijos, Benjamin (de 9 años) y Vivian Lake (de 6).



Resulta que en su casa, quien realmente se interesa por la moda… ¡es Brady! “Soy el tipo de chica que anda en jeans y camiseta. Si me ves una vez al año en (la gala del) Met muy arreglada, es porque tengo que usar vestido; de otra forma me aparecería así (de mezclilla y T-Shirt).



“Es curioso. De hecho a Tom le gusta más la ropa que a mí. A veces me pregunto qué hace tanta ropa en mi casa. Y a él le encanta. La única vez que me pide consejo sobre la ropa es cuando vamos al Met y él quiere coordinarse con lo que yo llevo puesto”.