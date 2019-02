La actriz Katharine McPhee compartió este jueves una foto donde Meghan





Quien.- "Meghan y yo hicimos un musical juntas cuando éramos pequeñas", escribió Katharine en el caption de la foto. "Ella creció para convertirse en la duquesa de Sussex y yo para empezar en West End, la misma vida si me preguntan", concluyó.





Las dos llevan un maquillaje similar: labios rojos, mejillas cargadas y sobras potentes, aunque entendemos que no era su culpa, más bien así era como se utilizaba en los noventa. ¿Otro detalle que impactó? Las cejas y las pestañas postizas, elementos que casi nunca utiliza la duquesa de Sussex. Lo único que sí reconocimos al instante mientras vimos la foto, fue la particular sonrisa que siempre la ha caracterizado.



Si lo que te sorprendió de la foto no fue su maquillaje, sino que sale posando junto a la royal, es porque tanto Meghan, de 37 años, como Katharine, de 34, crecieron juntas en Los Ángeles y acudían a clases de teatro de su comunidad, por eso no es tan raro que en algún momento de sus vidas hayan sido compañeras o incluso amigas.



Otra gran coincidencia es que las nativas de Los Ángeles ahora están viviendo en Inglaterra. Meghan porque se convirtió en la duquesa de Sussex al casarse con el príncipe Harry y McPhee por su actuación en la obra de teatro de Broadway Waitress, que abrirá sus puertas al público la próxima semana en West End.

Ver esta publicación en Instagram Meghan and I did musicals together as kids. She grew up to be the Duchess of Sussex and I grew up to star on the West End, so same life if you ask me. #TBT Una publicación compartida de Katharine McPhee (@katharinemcphee) el 31 Ene, 2019 a las 10:03 PST







Lo que sí nos queda claro es que a las dos les han caido muy bien el paso de los años.

