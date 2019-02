Kylie Jenner celebra el primKylie Jenner celebra el primer año de su hija con la más tierna dedicatoriaer año de su hija con la más tierna dedicatoria







01/02/2019 - 19:44:23

Quien.- Este viernes la pequeña Stormi Webster, hija de Kylie Jenner y Travis Scott, cumplió su primer año de vida y, por supuesto, la empresaria no dejó pasar la gran ocasión para enviar un cariñoso mensaje a la pequeña.



En su cuenta de Instagram, Kylie compartió una serie de fotografías que dan evidencia del momento en que nació Stormi hasta ahora que ya ha dado sus primeros pasos y cumplido su primer año.





Además de las imágenes, la menor del clan Kardashian dedicó un tierno mensaje a su primogénita en el que le expresa la suerte que tuvo al dar a luz a una bebé tan especial como ella.



“¿Cómo tuve tanta suerte de tener a una bebé tan dulce, inteligente y feliz? No podría haberte imaginado, Storm. Desearía que pudieras quedarte para siempre para poder proteger esa sonrisa contagiosa y tu risa. Sé que no recordarás mucho acerca del primer año de tu vida, pero te pido que nunca olvides seguir compartiendo tu alegría y tu risa con el mundo. Mi amor crece por ti a mil millas por minuto. Cada día contigo es el mejor día de mi vida. feliz cumpleaños a mi ángel en la tierra”, escribió Kylie.



Pero eso no es todo, Travis Scott, quien es muy discreto con su vida privada, también se dio la oportunidad de expresar el amor que siente por la pequeña Stormi.



“Eres mi reina, mi corazón, mi aire, mi todo. Stormi hoy es tu cumpleaños. Te amo mucho, bebé. Eres la bebé más inteligente y amorosa de todas”, escribió el rapero.



A pesar de todo el amor que los padres de Stormi han demostrado por ella, Kylie tardó prácticamente todo el embarazo para revelar que se convertiría en madre. De hecho lo dio a conocer hasta que la pequeña ya había llegado al mundo.