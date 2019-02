A pesar de su compromiso, Maite Perroni confiesa que no le han dado el anillo





01/02/2019 - 19:42:24

Quien.- A pesar de que Maite Perroni confesó a finales del año pasado que se encontraba comprometida con su novio Koko Stambuck, ahora la ex RBD dio a conocer en entrevista para el programa “De Primera Mano” que el cantante no le ha dado anillo de compromiso.



Al ser cuestionada sobre si usa la prenda o la guarda por seguridad, la actriz explicó: “Cuando lo tenga te platico qué hago”. Y para aclarar lo de su compromiso, agregó: “Yo estoy comprometida desde el día uno, cuando uno tiene una relación se compromete, sino para qué tienes una relación”.





No obstante, la también cantante externó su felicidad por el reciente compromiso matrimonial de su ex compañera del mencionado grupo juvenil, Dulce María.



“No sabía, me da mucho gusto, que sea muy feliz, lo más importante es eso, estar con la persona que uno ama y sentirse pleno. Compartimos muchos años un proyecto increíble que nos hizo tener muchas aventuras y recuerdos que van a estar ahí siempre”, manifestó.