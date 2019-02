Por esto no debe realizar el desafío viral de la congelación de agua hirviendo en pantalón corto ZONA MULTIMEDIA





01/02/2019 - 19:30:57

Actualidad.- La ola de frío polar que azota amplias zonas de Estados Unidos ha provocado que algunas personas realicen un reto que, si no se toman las debidas precauciones, puede resultar peligroso: lanzar agua hirviendo por encima de sus cabezas.



Chris Kieger decidió probar ese fenómeno en la ciudad de White Bear Lake (Minnesota) sin saber que, si se realiza esa maniobra cuando las temperaturas son demasiado bajas, el líquido se congela antes de tocar el suelo.



Como consecuencia de esta maniobra, parte del agua solidificada cayó en las piernas de Kieger: "En ese momento, la temperatura rondaba -14 °C y había una sensación térmica de -40 °C aunque, afortunadamente, el viento no soplaba mucho", indicó.



El modo en que ese hombre realizó el reto de la "congelación de agua hirviendo" no fue adecuado pero, si se tomaran las medidas oportunas, el resultado puede ser sorprendente, como muestra el periodista Kyle Brittain.





La imprudencia de Chris Kieger ha sido muy criticada por diferentes personas en su canal de YouTube. "Deja que esas cicatrices sirvan como recordatorio permanente de que ser estúpido tiene un costo", comentó uno de ellos.



En Twitter, varios usuarios desaconsejaron esta práctica, incluso con imágenes GIF que sirven como ejemplo de los riesgos que entraña: "Por favor, deja de arrojar agua hirviendo al aire".