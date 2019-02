Reportan al menos 23 casos de dengue común en municipio Bermejo de Tarija







01/02/2019 - 17:25:59

Tarija, (ABI).- El alcalde de Bermejo del departamento de Tarija, Delfor Burgos, informó el viernes que en las últimas semanas se reportaron 23 casos de dengue común en ese municipio, por lo la Alcaldía trabaja en la eliminación de criaderos de los mosquitos transmisores de ese mal.



"Estamos con algunos problemas con el tema del dengue, felizmente no el dengue complicado, estamos en el dengue común, estos vectores se generan de la noche a la mañana. Tenemos alrededor de 23 casos, no tenemos casos graves, es el dengue común", informó a los periodistas.



Explicó que se conformó un Consejo de Salud, en el que participan autoridades nacionales y departamentales, para la mitigación de los criadores de vectores, mediante campañas de limpieza y garantizar la atención de los pacientes.



"En dos semanas tuvimos los casos que tenemos, ahora ya tuvimos las reuniones respectivas, estamos mitigando todo lo que corresponde. Mediante el Gobierno nacional están llegando bombas y técnicos de la ciudad de La Paz y también agradecer al Servicio Departamental de Salud, que igual no está colaborando", agregó.