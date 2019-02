Bolton advierte a Maduro con terminar en Guantánamo si no deja el poder en Venezuela





01/02/2019 - 17:23:06

VOA.- El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, señaló en una entrevista radial que todas las opciones siguen abiertas frente al caso de Venezuela, pero que una intervención militar de Estados Unidos en ese país no es inminente.



"El presidente dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Pero nuestro objetivo es una transferencia de poder pacífica", dijo Bolton.



Según dijo ABC, este viernes Bolton señaló en una entrevista en el programa de radio de Hugh Hewitt que "a Maduro le deseo un retiro largo y tranquilo en una bonita playa lejos de Venezuela. Y cuanto antes aproveche esa oportunidad, más probable será que pueda tener un retiro agradable y tranquilo en una playa bonita en lugar de estar en otra zona playera como la de Guantánamo".



Cabe recordar que Donald Trump reconoció al presidente encargado, Juan Guaidó, y respalda la salida del presidente en disputa, Nicolás Maduro, en un escenario de agudización de la lucha por el poder en Venezuela.



Asimismo, Bolton advirtió a otros países no negociar con el gobierno de Maduro, tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a la petrolera estatal PDVSA.



Un funcionario de alto rango dijo a Reuters que Venezuela planea vender en los próximos días 15 toneladas de oro desde las cámaras del banco central a Emiratos Árabes Unidos.



Bolton respondió, al respecto, a través de su cuenta de Twitter, acusando a Maduro de "sacar los activos venezolanos en un avión lleno".



"Maduro no solo requiere el apoyo de los paramilitares extranjeros para mantener los hilos restantes de una dictadura fallida, sino que los informes muestran que está sacando los activos venezolanos en un avión lleno. ¿Está robando recursos de la gente para pagar la intervención rusa?".