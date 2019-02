Tratamiento de 500 pacientes renales podría verse afectado por culpa de Alcaldía y Ministerio de Salud







01/02/2019 - 13:10:00

Santa Cruz.- Siete centros de salud privados podrían suspender el tratamiento de más de 500 pacientes con Insuficiencia Renal Crónica y que dializan en esos centros especializados, debido a que el Gobierno Municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el Ministerio de Salud, no se ponen de acuerdo quien va a correr con los gastos de la atención.



Herland Vaca Díez Busch, Director del Instituto del Riñón, señaló que el Gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra era el responsable del pago por la atención de pacientes renales en los centros privados de salud, pero que desde el 31 de diciembre de 2018, con la implementación del Seguro Universidad (SUS), el Ministerio de Salud debería asumir la responsabilidad de estos tratamientos.



“Lo cierto es que ha pasado un mes, enero, y no existe ningún respaldo legal o contrato que garantice el pago a los centros donde los pacientes renales dializan y eso nos preocupa”, dijo Vaca Díez, a tiempo de señalar que por responsabilidad no se ha cortado el tratamiento.



Vaca Díez, recordó que el pasado sábado 29 de diciembre el actual Director del SUS, Juan Carlos Calvimontes, solicitó que no se interrumpa el tratamiento que el Ministerio de Salud se haría cargo hasta que se defina la situación con la Alcaldía de Santa Cruz. Sin embargo, hasta el momento existe una indefinición entre la Alcaldía y el Ministerio de Salud.



Son 500 pacientes renales que atienden los siete centros privados alcanzando una deuda por mes de más de 3 millones 500 mil bolivianos. Los directores de los centros especializados se reunirán en los próximos días para analizar la situación y la solvencia que tienen los centros para ver hasta qué fecha pueden soportar el trabajo impago, señaló Herland Vaca Díez Busch.