Candidato de Bolivia Dice No pone las manos al fuego por diputado acusado de extorsión





01/02/2019 - 12:05:16

Opinión.- El candidato a la vicepresidencia por el frente Bolivia Dice No, Edwin Rodrígez, afirmó la mañana de este viernes que está completamente seguro de que Gonzalo Barrientos es completamente inocente en un caso de supuesta extorsión denunciado ayer por una de sus colegas. Agregó que de darse una investigación, seguramente se probaría su inocencia.



"Esas denuncias tienen que ser probadas, no especuladas", manifestó Rodríguez. Además, el vicepresidencial dejó entender que la diputada María Calcina (Unidad Nacional) es aliada del Movimiento Al Socialismo. "El MAS y sus aliados no son responsables al momento de investigar este tipo de cosas cuando se trata de opositores y candidatos", expresó Rodríguez y reiteró su confianza en Barrientos.



Sin embargo, matizó que estas declaraciones son solo una opinión personal.