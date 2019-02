Disidentes del MAS aceptan alianza con Carlos Mesa







01/02/2019 - 12:03:59

Página Siete.- La agrupación Bolivia Somos Todos, que aglutina a disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), aceptó la invitación realizada por el candidato Carlos Mesa para conformar una alianza política con motivo de las elecciones generales de octubre próximo.



Damián Condori, exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia y excandidato a la Gobernación de Chuquisaca, dio a conocer que en un ampliado nacional realizado en Cochabamba se determinó aceptar la invitación de Mesa. Puntualizó que al no contar aún con personería jurídica, será un acuerdo interno el que se firme con el expresidente.



“Se ha analizado profundamente, no siempre todos están de acuerdo, hay compañeros que no están de acuerdo por ciertas razones, no es fácil llegar a una conclusión. Más allá de eso, se ha llegado a la conclusión de aceptar la invitación”, informó Condori en conferencia de prensa hoy en la ciudad de La Paz.



No obstante, mencionó que el tema aún no está del todo definido, toda vez que, reveló, hay diferencias con algunos miembros del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), partido que postula a Mesa.



“Aún no está tan definido porque hay algunos sectores especialmente de algunos representantes departamentales del FRI que no están de acuerdo que hagamos nosotros, quizá tienen otros intereses personales o aspiraciones personales para ocupar un cargo”, precisó.



De la agrupación Bolivia Somos Todos, además de Condori, también participan Luis Alfaro (Tarija), Jaime Vera (La Paz) y Édgar Sánchez (Oruro), disidentes al gobernante MAS, quienes se alejaron después de que el Gobierno les diera la espalda para ser candidatos a las gobernaciones en 2015.