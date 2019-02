Ortiz en México: Bolivia tiene hoy una caricatura de democracia







01/02/2019 - 12:01:02

México.- El senador Demócrata y candidato presidencial de la Alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, dijo que el gobierno populista de Evo Morales ha destruido la institucionalidad de Bolivia y por eso el país tiene hoy "una caricatura de democracia", en un encuentro con la bancada de diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), el mayor partido de oposición en México.



"Después de 13 años de gobierno populista de Evo Morales (en Bolivia) tenemos un régimen autoritario, una caricatura de democracia, una justicia sometida al interés político del MAS, una sociedad enfrentada y una economía que despilfarró más de 300 mil millones de dólares", expresó el representante Demócrata.



El candidato presidencial lamentó que la administración de Evo Morales, en 13 años, no hubiese solucionado los requerimientos de salud y educación de la población ni las necesidades de inversión y de generación de nuevos empleos.



"Por eso buscamos un cambio en Bolivia, para construir un país con futuro, con igualdad de oportunidades, con derechos, libertades y democracia para todos", finalizó Ortiz.



El presidenciable de Bolivia Dice No fue invitado para disertar el tema Populismo, Caudillismo y Fin de la Democracia, durante la reunión plenaria que llevan adelante los 78 diputados federales del PAN en el municipio San Juan del Río del estado mexicano de Querétaro.