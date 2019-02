Dirigente de interculturales: Fue error obligar a funcionarios a llenar libros







01/02/2019 - 11:56:37

Erbol.- El ejecutivo de la Federación de Comunidades Interculturales de La Paz, Andrés Flores, aseveró este viernes que el ausentismo en las Elecciones Primarias en el MAS se debe a que los ministros se aplazaron como operadores políticos, y que fue un error suyo el obligar a funcionarios a llenar libros de militantes.



El MAS culminó las Elecciones Primarias con casi 55% de ausentismo de sus habilitados para votar. El dirigente Flores considera que esa cifra se debe a que los operadores políticos hicieron un “reclutamiento” de personas para llenar libros, en lugar de inscribir militantes.



Señaló también que los operadores políticos se equivocaron al obligar a funcionarios a llenar libros de militantes, porque considera que fueron esas personas inscritas en ese mecanismo que no asistieron a las urnas.



“Ha habido una equivocación por nuestros operadores políticos que a los funcionarios, por ejemplo, les han obligado ‘vayan a llenar libros’. Entonces han llenado el libro, pero el día de la votación ya esos compañeros no han participado”, sostuvo.



El dirigente afirmó que los operadores políticos son “obviamente” los ministros.



Recordó que antes de que el MAS implemente esa modalidad de operadores políticos, los responsables directos eran las organizaciones sociales que en su criterio dieron “cátedra”.



Flores precisó que durante las primeras dos gestiones de Morales los movimientos sociales se hacían cargo del trabajo político, pero ahora los operadores son los que convocan y organizan sin tomar “mucho en cuenta” a las organizaciones.



“Así de claro: se han aplazado los ministros como operadores políticos. En dos gestiones de nuestro hermano presidente, responsables directamente éramos las organizaciones sociales y hemos dado cátedra”, manifestó.



El dirigente también se quejó de que militantes del MAS, que se presentaron a votar, no pudieron hacerlo porque fueron depurados del padrón o estaban anotados en otros partidos.



Pidió que el padrón partidario sea biométrico, para que evitar que otros incurran en “truchar” los registros.