Chile le dice a Venezuela que no acepta lecciones de moral de ninguna dictadura





01/02/2019 - 09:16:17

La Tercera.- El canciller Roberto Ampuero reaccionó a la entrevista que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, dio a La Tercera donde aseguró que el Presidente Sebastián Piñera “vendió su soberanía y su autonomía a Estados Unidos” al reconocer a Juan Guaidó como mandatario interino del país centroamericano.



Consultado por las declaraciones de Arriaza, Ampuero sostuvo en un punto de prensa que “Chile no acepta lecciones de moral de ninguna dictadura” y que “Nicolás Maduro debe escuchar a su pueblo y a la comunidad internacional”.



“Cabe preguntarse por qué Nicolás Maduro le teme a la democracia, por qué le teme a su propio pueblo. Pensamos que le teme a todo esto porque sabe que él, y su grupo, son responsables de crímenes innombrables y porque saben también que son responsables de la tragedia económica, política, financiera y humanitaria que está atravesando el pueblo de Venezuela”, expresó el canciller.

Y agregó que el gobierno del Presidente Piñera “invariablemente sigue respaldando aquellas alternativas hacia lo que es el restablecimiento de la democracia, la libertad y la prosperidad.”



Por todo esto, expresó Ampuero, el gobierno de Chile apoya la figura del presidente encargado Juan Guaidó “porque es un camino que está basado en la constitución de Venezuela, es un camino que se basa también en una alternativa pacífica de la democracia y la libertad de Venezuela y contempla, en primer lugar, elecciones libres. ¿Hay algo más razonable que un país que atraviesa una tragedia de las características que tiene hoy Venezuela que convocar a los propios venezolanos a votar?”



“Chile seguirá respaldando el grupo de lima y el diálogo con el Grupo de Lima, al establecimiento de la paz y democracia de este pueblo hermano”, agregó.



Ampuero también fue consultado por las declaraciones que emitió Arriaza sobre su “conversión” política: “Roberto Ampuero es un hombre muy sesgado contra Venezuela, se le nota que en sus principios fue de izquierda y luego se convirtió, tiene muchos resentimientos acumulados. Le diría que nuestra mano está extendida y que ojalá logre volver al respeto del derecho internacional”, dijo el canciller venezolano a La Tercera.



A este emplazamiento, el ministro chileno contestó: “Es de publico conocimiento que cuando fui joven respaldé dictaduras de izquierda. Sin embargo, el haber vivido en una dictadura de izquierda me llevó a la convicción de que no hay dictaduras buenas ni de derecha ni de izquierda. La de Venezuela es una dictadura de izquierda, desde luego, y también la rechazo en términos absolutos”.