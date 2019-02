Caso Odebrecht: Incautan en Andorra $us 1.304.703 de ejecutivos del Metro de Lima





01/02/2019 - 09:10:31

El Comercio.- La comitiva del equipo especial que investiga el Caso Lava Jato –integrada por los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y Geovanna Mori– accedieron a las investigaciones realizadas por la justicia de Andorra, que contienen información sobre las cuentas abiertas por ex funcionarios peruanos en la Banca Privada de Andorra (BPA).



Estos documentos, que llegarán al Perú vía cooperación internacional, detallan las transferencias de dinero que Odebrecht hizo a través de la División de Operaciones Estructuradas.



A pedido del fiscal José Domingo Pérez, la jueza de Andorra Azahara Cascales Ruiz ordenó el congelamiento y la incautación de US$1’304.703 que aún mantenían los ex integrantes del comité de selección del metro de Lima Edwin Luyo y Santiago Chau Novoa, ambos actualmente en prisión.



Luyo fue presidente del primer comité que dio la buena pro al Consorcio Tren Eléctrico formado por las empresas Odebrecht y Graña y Montero por el tramo 1 del metro de Lima. Chau formó parte del comité de selección para el tramo 2.



El primero aún tenía a su nombre US$1’191.011, mientras que el otro figuraba con US$113.692.



La información otorgada por la fiscalía de Andorra permitirá al equipo conocer detalles, tales como transferencias para sobornos que entregó la constructora a cambio de millonarias licitaciones públicas.