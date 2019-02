Italia no reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela





01/02/2019 - 07:53:12

RT.- "Italia no reconoce al autoproclamado presidente Juan Guaidó", notificó el subsecretario de Asuntos Exteriores italiano, Manlio Di Stefano.



En declaraciones a los medios italianos este jueves, Di Stefano manifestó que su país está "totalmente en contra" de que una nación o grupo de ellas "puedan determinar las políticas internas" de un tercer Estado. "Esto se llama principio de no intervención y está consagrado por las Naciones Unidas", agregó.



Según explicó el alto funcionario, el mayor interés de Italia es hoy evitar una guerra en Venezuela. "Este mismo error se cometió en Libia, y todos hoy lo reconocen. Debemos evitar que suceda lo mismo en Venezuela", aseveró.



Las declaraciones de Di Stefano se producen luego de que la Eurocámara reconociera este jueves a Guaidó como "legítimo presidente interino" de Venezuela. El Parlamento europeo solicitó a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, así como a los gobiernos de los Estados miembros, que se sumen al reconocimiento del líder opositor.



Federica Mogherini ha anunciado este jueves en rueda de prensa la próxima articulación de un grupo de contacto internacional para contribuir a solucionar la crisis política en Venezuela. Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, España, Ecuador y Bolivia estarán entre los países integrantes de dicho grupo.



Asimismo, Mogherini indicó que en los próximos días se valorará la introducción de sanciones personales contra miembros de "la cúpula venezolana" y aseguró que la Unión Europea llevará a cabo una ampliación de la ayuda humanitaria a la población.



La alta representante señaló también que existe consenso en el seno de la UE sobre la necesidad de convocar elecciones presidenciales "lo antes posible" en Venezuela. "El objetivo del Grupo de Contacto Internacional es claro – aseguró la jefa de la diplomacia europea al respecto–: es permitir a los venezolanos expresarse libre y democráticamente a través de nuevas elecciones. No se trata de mediar". Este proyecto multinacional se disolvería automáticamente en 90 días si no se lograran avances en los objetivos propuestos.