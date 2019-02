Principio de reciprocidad será incluido en Seguro de Salud







01/02/2019 - 07:44:52

El Diario.- Luego de conocer la queja del gobernador de Jujuy, Argentina, Gerardo Morales, por el trato “inhumano” que reciben los argentinos en los servicios de salud de Bolivia, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó que el principio de reciprocidad será incluido en la Ley del Seguro Único de Salud (SUS). Habrá una especificidad respecto a la atención de extranjeros.



Borda manifestó que la Ley del Seguro Universal contempla la reciprocidad en la salud entre países; actualmente se regulariza la atención a los extranjeros que tengan convenios, sin embargo, se busca ampliarlo bajo este principio.



“A partir de la instalación del Seguro Único de Salud daremos el mismo tratamiento (de reciprocidad) a los extranjeros”, dijo.



Explicó que se otorgará no solamente la atención médica, sino también la prestación en especialidades e intervenciones quirúrgicas de forma gratuita. La autoridad señaló que habrá una especificidad en la Ley del Seguro Universal, respecto a la atención de los extranjeros.



Estimó que el martes (5 de febrero) se analice la ley en comisión y la subsiguiente semana se trate el tema en la Cámara de Diputados. “Urge la necesidad de aprobar este ordenamiento jurídico legal para que de viabilidad al Seguro Universal de Salud”, acotó.



MODIFICACIONES



Adelantó que la Ley del SUS contiene modificaciones a leyes básicas y necesarias; la normativa no tiene más de 20 artículos y disposiciones adicionales que hablan del financiamiento, universalidad, tipos de prestaciones y beneficiarios.



Por su parte, el diputado Gonzalo Barrientos (UD) manifestó que la carta del gobernador de Jujuy al presidente Morales expone el peregrinaje de un ciudadano argentino para ser atendido en un centro médico en Bolivia, lo que es una muestra de la situación difícil en la que se encuentra la salud en el país.



“Está claro que no se trabajaron en políticas públicas para garantizar la salud de los bolivianos, peor para una reciprocidad que se pueda dar con el país hermano de Argentina”, manifestó.



Señaló que debe trabajarse en políticas públicas, asignar un presupuesto, infraestructura, recursos humanos, entre otros, para tener una salud digna, con la finalidad de garantizar una atención de calidad, como corresponde para todos los bolivianos.



Aseguró que el Estado está planteando el comienzo de un Seguro de Salud, sin embargo, se debería trabajar en un verdadero Sistema de Salud y para ello es necesario garantizar un presupuesto que sea sostenible en el tiempo.



PERTINENTE



Entretanto, el diputado Edgar Montaño (MAS) calificó de “pertinente” el reclamo y pidió derivar la carta del Gobernador de Jujuy a los dirigentes médicos que se oponen al Seguro Único de Salud.



“Hoy día (ayer) los médicos van a realizar una marcha, como podemos ofrecer reciprocidad si el principal actor se opone y con mentiras confunden a la población”, dijo al señalar que la solución al reclamo pasa por la aplicación del SUS y la humanización de los médicos en el trato del paciente.



Los profesionales en salud de Bolivia, actualmente reclaman al Gobierno mayor inversión en Salud para mejorar las condiciones y atenciones en los pacientes, sin embargo, hasta la fecha no obtuvieron soluciones a sus demandas.



Una airada queja al presidente Evo Morales fue la que lanzó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a través de una carta, sobre el trato “inhumano” y la falta de reciprocidad en la atención en salud a los ciudadanos argentinos.



“Los últimos acontecimientos ocurridos en suelo boliviano, me llevan a rechazar su actitud y la de su Gobierno para con el Pueblo Argentino, frente a la manera injusta y deshumanizada en el trato particularmente con respecto a la atención de la Salud, de mis comprovincianos y compatriotas”, escribió la autoridad argentina.



NIEGAN DISCRIMINACIÓN



Por su parte, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, a través de una carta enviada al Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, negó una supuesta discriminación en la atención médica al súbdito argentino que el año pasado sufrió un accidente de tránsito en Bolivia.



“Manuel tuvo la opción de recibir las mismas prestaciones que reciben los bolivianos, al igual que todos los extranjeros que se encuentran en territorio boliviano, si así lo necesitan. Es decir, no hubo ningún tipo de discriminación por su nacionalidad. De esta manera, Manuel fue atendido en la ciudad de Oruro, donde él mismo hizo el alta solicitada para trasladarse a la ciudad de Cochabamba”, dijo la ministra Montaño.